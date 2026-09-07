Strahlende Gesichter bei Rainhard-Fendrich-Live-Konzert und „Radio Vorarlberg Schulgeld“ mit dem ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Der ORF Vorarlberg hat mit ORF Radio Vorarlberg in den vergangenen Tagen viele Hörerinnen und Hörer mehrfach überraschen und glücklich machen dürfen. Zum einen gab es für Familien aus ganz Vorarlberg Einkaufsgutscheine zum Schulstart vom Messepark und Interspar Vorarlberg. Zum anderen fand vor rund 7.000 Fans ein gigantisches Rainhard-Fendrich-Konzert auf der Seebühne in Bregenz statt – und mit Top-Tickets live dabei waren Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg.

Rainhard Fendrich hautnah vor malerischer Kulisse am Bodensee

Für 15 begeisterte Gewinnerinnen und Gewinner von ORF Radio Vorarlberg ging ein Traum in Erfüllung: Sie erlebten gemeinsam mit Begleitung am 6. September 2026 Austropop-Legende Rainhard Fendrich live im Rahmen eines atemberaubenden Open-Air-Konzerts auf der Seebühne Bregenz bei traumhaftem Sonnenuntergang. Vor dem Konzert hat der ORF Vorarlberg zum exklusiven Gewinner-Meeting mit Backstage-Infos und persönlichen Einblicken von Veranstaltungsmanager Hannes Hagen eingeladen. Danach hieß es: (See-)Bühne frei für einen der legendärsten österreichischen Musikstars!

„Radio Vorarlberg Schulgeld“ genau richtig zum Schulstart

Strahlende Gesichter gab es auch zwei Tage davor: Am 4. September 2026 erhielten die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner des Gewinnspiels „Radio Vorarlberg Schulgeld“ Einkaufsgutscheine vom Messepark und von Interspar Vorarlberg über je 300 Euro sowie einen Rucksack des ORF Vorarlberg. Sie alle hatten bei der August-Major-Promotion „Radio Vorarlberg Schulgeld“ mitgemacht. Hörerinnen und Hörer von ORF Radio Vorarlberg konnten dem Sender ihre Rechnungen für Einkäufe zum Schulanfang zuschicken. Täglich wurde eine Rechnung gezogen und es gab zwei Musiktitel lang Zeit, sich live on air zu melden. Bei der Übergabe der Gewinnergutscheine mit dabei waren ORF-Landesdirektor Markus Klement, Geschäftsführerin Nicole Schedler und Marketingleiterin Brigitte Salzmann vom Messepark in Dornbirn sowie Regionaldirektor Andreas Mark von Interspar. Anschließend lud der Messepark, der derzeit groß umgebaut wird, zu einem exklusiven Baustellenrundgang ein.

ORF Radio Vorarlberg ist immer ein Gewinn

Die nächsten spannenden Spiele mit Top-Gewinnen stehen schon bereit! Ab 9. September sucht ORF Radio Vorarlberg „Die besten Nachbarn 2026“. Wer seine Lieblingsnachbarn nominiert, hat die Chance auf ein gemeinsames „Genuss & Casino“-Erlebnis für vier Personen im Casino Bregenz. Im Oktober fragt ORF Radio Vorarlberg „Welcher Hit nimmt hier Anlauf?“. Es gilt einen besonders kraftvollen Ausschnitt eines Musiktitels zu erraten. Wer es schafft, darf sich gemeinsam mit neun Freunden auf ein Exklusivkonzert mit der Vorarlberger Band „dabado“ im Krafthaus des Stromerzeugers illwerke vkw freuen.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Als ORF Vorarlberg sind wir mit unserem Publikum Tag für Tag im Austausch. Eine von vielen wunderbaren Gelegenheiten dafür sind unsere abwechslungsreichen und unterhaltsamen Gewinnspiele, bei denen jede und jeder mitmachen oder mitfiebern kann. Denn ORF Radio Vorarlberg ist immer ein Gewinn für alle!“