50 Tage Bewegung 2026: Kostenlose Bewegungsangebote in ganz Österreich starten im September

Wien (OTS) -

Mit der bundesweiten Initiative „50 Tage Bewegung" starten auch 2026 wieder zahlreiche kostenlose Bewegungsangebote in ganz Österreich. Ziel der Aktion ist es, Menschen jeden Alters zu regelmäßiger Bewegung zu motivieren und einen einfachen Einstieg in einen aktiveren Lebensstil zu ermöglichen.

Von 7.9. – 26.10. bieten Gemeinden, Sportvereine und Organisationen 50 Tage lang kostenlose Bewegungsveranstaltungen, Aktionstage und Schnupperangebote an. Interessierte können auf www.gemeinsambewegen.at passende Angebote in ihrer Region finden und ohne Vorkenntnisse teilnehmen.

Bewegung fördert Gesundheit und Wohlbefinden

Regelmäßige Bewegung trägt wesentlich zur körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheit bei. Sie stärkt Herz, Kreislauf und Muskulatur, unterstützt das Immunsystem und kann das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Gleichzeitig schafft Bewegung Gelegenheiten für Begegnung, Gemeinschaft und aktive Freizeitgestaltung.

Die Initiative „50 Tage Bewegung" setzt genau hier an: Menschen sollen motiviert werden, Bewegung einfach auszuprobieren, neue Aktivitäten kennenzulernen und Freude an einem aktiven Alltag zu entwickeln.

Österreich bewegt sich noch zu wenig

Obwohl die gesundheitlichen Vorteile regelmäßiger Bewegung wissenschaftlich eindeutig belegt sind, erreichen viele Menschen in Österreich das empfohlene Bewegungsausmaß nicht.

Laut aktuellen Daten der Statistik Austria erfüllen nur 23,6 Prozent der 18- bis 64-jährigen Menschen in Österreich sowohl die empfohlenen Ausdauer- als auch Muskelkräftigungsziele der WHO bzw. der Österreichischen Bewegungsempfehlungen. Gleichzeitig erfüllen 46,6 % die Ausdauerempfehlungen, aber nur 30,7 % die Empfehlungen zum Muskeltraining. Somit erreicht weniger als die Hälfte der Erwachsenen das empfohlene Ausmaß von mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche. [statistik.at]

Österreichische Bewegungsempfehlungen: 150 Minuten pro Woche

Die Österreichischen Bewegungsempfehlungen orientieren sich an internationalen wissenschaftlichen Erkenntnissen und empfehlen Erwachsenen mindestens 150 Minuten Bewegung pro Woche. Kinder und Jugendliche sollten sich täglich zumindest eine Stunde bewegen.

Dr. Klaus Ropin, Leiter des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ):

" Die Daten zeigen, dass sich die Menschen in Österreich noch zu wenig bewegen. Viele Menschen wissen um die positiven Wirkungen körperlicher Aktivität, schaffen es aber oft nicht, ausreichend Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. Genau hier setzt die Initiative '50 Tage Bewegung' an. Die vielen kostenlosen Angebote erleichtern den Einstieg und zeigen, dass Bewegung einfach, gesund sein und, gemeinsam ausgeübt, viel Freude machen kann. Wir möchten möglichst viele Menschen dazu einladen, Bewegung in ihren Alltag zu integrieren und neue Bewegungsmöglichkeiten kennenzulernen. Jede Bewegung zählt und es ist nie zu spät mit Bewegung zu beginnen. “

Kostenlose Bewegungsangebote in allen Bundesländern

Ob gemeinsames Gehen, Wandern, Radfahren, Tanzen, Fitness- oder Gesundheitssport: Die Angebote richten sich an unterschiedliche Interessen, Altersgruppen und Fitnesslevels. Der niederschwellige Zugang erleichtert insbesondere Menschen den Einstieg, die bislang wenig Bewegung in ihren Alltag integrieren konnten.

Alle Veranstaltungen sowie Informationen zu den regionalen Angeboten sind auf www.gemeinsambewegen.at abrufbar.

Starke Partnerschaft für mehr Bewegung in Österreich

Die Initiative „50 Tage Bewegung" ist eine Kooperation des Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) und der Fit Sport Austria GmbH (FSA), einer Gesellschaft der Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION. Partner ist zudem der Verband alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ). Unterstützt wird die Initiative durch das Gesundheits- und Sportressort. Sie ist außerdem Teil der Europäischen Woche des Sports (#BeActive).

Mag. Werner Quasnicka, Geschäftsführer der Fit Sport Austria GmbH:

" Regelmäßige körperliche Aktivität ist essenziell für die Gesundheit und die Lebensqualität. Qualitätsgesicherte Bewegungsangebote von Sportvereinen in ganz Österreich bieten dazu vielfältige Möglichkeiten. Die Initiative '50 Tage Bewegung' ist genau der Zeitraum wo die Angebote starten und Interessierte die Chance erhalten mal reinzuschnuppern. Der Einstieg in einen aktiveren Lebensstil soll so zur leichteren Wahl werden. "

Gemeinsam mehr Bewegung für Österreich

Mit der Initiative „50 Tage Bewegung" unterstützt der Fonds Gesundes Österreich auch die ORF-Initiative „Wir bewegen Österreich". Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, mehr Menschen zu regelmäßiger Bewegung und Sport zu motivieren und damit die Gesundheit in Österreich nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen und Veranstaltungssuche: www.gemeinsambewegen.at

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Videos zu den Bewegungsempfehlungen der einzelnen Altersgruppen finden sich auf dem YouTube-Kanal des FGÖ