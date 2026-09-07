  • 07.09.2026, 11:37:02
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FPÖ - Krauss: Wien braucht endlich ein würdiges Befreierdenkmal!

Wer seine eigene Geschichte nicht würdigt, darf sich nicht wundern, wenn andere sie umschreiben

Wien (OTS) - 

Der Besuch der polnischen First Lady Marta Nawrocka am Kahlenberg rückt ein historisches Versäumnis der Stadt Wien erneut in den Fokus. Denn bis heute fehlt dort ein würdiges Denkmal für den polnischen König Jan III. Sobieski, einen der entscheidenden Befreier Wiens im Jahr 1683.

„Unter Sobieskis Führung wurde das osmanische Belagerungsheer geschlagen und Wien vor der Eroberung bewahrt. Dass ausgerechnet am historischen Ort dieses Sieges bis heute kein entsprechendes Denkmal steht, ist völlig unverständlich“, erklärt der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss.

Die Freiheitlichen fordern die Errichtung des Sobieski-Denkmals am Kahlenberg bereits seit Jahren: „Andere Länder wissen sehr genau, welche Bedeutung Sobieski und die Schlacht am Kahlenberg für die Geschichte ganz Europas hatten. Nur die Wiener Stadtregierung tut sich offenbar schwer damit, den Befreier Wiens angemessen zu würdigen.“

„Sobieski hat sich um Wien und Europa verdient gemacht. Es ist höchste Zeit, dass der leere Sockel am Kahlenberg endlich das Denkmal erhält, für das er vorgesehen ist“, so Krauss.

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