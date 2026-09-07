Reminder - Einladung zur Pressekonferenz: Die Versorgungslücke in der österreichischen Adipositastherapie

Wien (OTS) -

Rund 17 Prozent der Menschen in Österreich leben mit Adipositas – einer chronischen Erkrankung, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten erhöht und die Lebenserwartung verkürzen kann. Adipositas verursacht laut Österreichischer Adipositas Gesellschaft zudem jährlich rund 2,4 Milliarden Euro an direkten und indirekten Kosten.

Dabei erreichen neue Medikamente heute Therapieerfolge, die bisher nur durch bariatrische Chirurgie möglich waren. Dennoch bleibt vielen Patientinnen und Patienten in Österreich der Zugang zu diesen evidenzbasierten Therapien verwehrt. Nicht medizinische Gründe, sondern fehlende Kostenerstattung verhindern häufig eine zeitgemäße Behandlung.

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz informieren die Österreichische Adipositas Gesellschaft, die Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich und die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien über den aktuellen Stand der Wissenschaft, eklatante Versorgungslücken und die gesundheitspolitischen Konsequenzen.

Ihre Gesprächspartner:innen (in alphabetischer Reihenfolge):

Dr. Dagmar Fedra-Machacek, Vizepräsidentin der Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte

Vizepräsidentin der Ärztinnen- und Ärztekammer für Niederösterreich und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärztinnen und Ärzte Dr. Bianca Karla Itariu, PhD, Präsidentin Österreichische Adipositas Gesellschaft

Präsidentin Österreichische Adipositas Gesellschaft Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte

Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik, Vizepräsident Österreichische Adipositas Gesellschaft



Datum: Mittwoch, 09. September 2026, 11.00 Uhr

Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, VAZ, 1. Stock



Bitte um Voranmeldung unter [email protected]



Für Parkplätze in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW.