- 07.09.2026, 11:18:02
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- OTS0073
AVISO: PK am MI 09.09.2026, 10 Uhr St. Pölten - Grüne NÖ präsentieren Paket zum Erhalt urbaner Grünräume
Liebe Redakteurinnen und Redakteure,
Der Grüne Klub im NÖ Landtag ladet am Mittwoch, den 09.09.2026 um 10 Uhr zur Pressekonferenz: „Renaturierung: Grüne NÖ präsentieren Paket zum Erhalt urbaner Grünräume“
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Einladung zur Pressekonferenz Mittwoch, 09.09.2026, 10:00 Uhr
Renaturierung: Grüne NÖ präsentieren Paket zum Erhalt urbaner Grünräume
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
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HELGA KRISMER
Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich
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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 09.09., 09:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Beste Grüße und ein guter Start in die Woche wünscht,
Michael Pinnow
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
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