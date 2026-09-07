VBW-MUSICAL-SAISON 2026/27: Mit Disneys „DIE SCHÖNE UND DAS BIEST“ und „MARIA THERESIA – DAS MUSICAL“ in den Musical-Herbst

Wien (OTS) -

Kommenden Samstag starten die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, in eine spannende Musical-Saison 2026/27. VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck zeigt auch diese Spielzeit wieder zwei starke Titel in Ronacher und Raimund Theater:

MARIA THERESIA – DAS MUSICAL: Aufgrund großen Erfolgs bis Juni 2027 verlängert

Den Auftakt macht am 12. September die Wiederaufnahme-Premiere von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL im Ronacher. Die neueste VBW-Eigenproduktion erzählt die faszinierende Geschichte und das Vermächtnis einer der einflussreichsten Monarchinnen des 18. Jahrhunderts – ein lebendiges Porträt von Macht, Leidenschaft und historischem Wandel. Aufgrund des großen Publikumserfolgs und täglich ausverkauftem Haus wurde das Erfolgsmusical um eine Spielzeit verlängert und wird noch bis Juni 2027 im Ronacher zu erleben sein.

Imposante Neuinszenierung von Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST

Mit der großen Gala-Premiere der imposanten Neuinszenierung von Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST öffnet am 25. September dann auch das Raimund Theater wieder seine Pforten. Die berührende Geschichte um Belle und den verwunschenen Prinzen, der nur durch wahre Liebe erlöst werden kann, wird bei den VBW in einer brandneuen Produktion mit erstklassiger Besetzung und vielen Publikumslieblingen zum Leben erweckt – mit mitreißender Musik, prachtvollem Bühnenbild, schillernden Kostümen, opulenten Choreografien und überwältigender Bühnentechnik. Ein märchenhaftes Erlebnis für die ganze Familie.

Mit einem starken Auftakt in die neue Musical-Saison setzen die Vereinigten Bühnen Wien erneut ein Zeichen für künstlerische Vielfalt, Qualität und innovative Theatererlebnisse. Das Publikum darf sich auf großen Geschichten, starke Emotionen und außergewöhnliche Momente freuen.

Mag. Karin Ramser, Geschäftsführerin Wien Holding GesmbH:

„Die neue Musical-Saison der Vereinigten Bühnen Wien verbindet künstlerische Qualität, große Publikumserfolge und außergewöhnliche Produktionen. Besonders erfreulich ist die Verlängerung von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL, das sich beim Publikum als großer Erfolg erwiesen hat. Mit Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST folgt im Raimund Theater ein weiterer Höhepunkt. Die VBW zeigen damit eindrucksvoll, wie erfolgreich Tradition, Innovation und professionelles Kulturmanagement zusammenspielen können.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant:

„Mit MARIA THERESIA – DAS MUSICAL und Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST präsentieren wir in dieser Saison zwei Produktionen, die für die Vielfalt unserer Musicalsparte stehen. MARIA THERESIA hat sich als großer Publikumserfolg etabliert und wurde aufgrund der enormen Nachfrage bis Juni 2027 verlängert. Gleichzeitig bringen wir mit Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST einen weltbekannten Musicalklassiker in einer imposanten Neuinszenierung auf die Bühne des Raimund Theater. Die Verbindung international erfolgreicher Titel mit starken Eigenproduktionen ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Programmierungsstrategie und unterstreicht die Bedeutung der VBW als einer der führenden Musicalanbieter Europas.“

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer der VBW:

„Mit der Verlängerung von MARIA THERESIA – DAS MUSICAL und der großen Neuinszenierung von Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST knüpfen die VBW an die hohe Publikumsnachfrage und die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Spielzeiten an. Beide Produktionen zeigen, wofür die VBW stehen: für internationale Qualität ebenso wie für die Kraft österreichischer Kreativität. Damit unterstreichen die VBW ihre bedeutende Rolle im Wiener Kulturleben und leisten einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt sowie zum internationalen Ruf Wiens als Musikmetropole.“

MARIA THERESIA – DAS MUSICAL feiert am 12. September 2026 Wiederaufnahme-Premiere im Ronacher. Informationen zum Stück: http://mt.musicalvienna.at/

Presseunterlagen: https://nextcloud.wienholding.at/index.php/s/8mGRGCTBrrJfAaC

Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST feiert am 25. September 2026 Premiere im Raimund Theater. Informationen zum Stück: https://www.musicalvienna.at/de/spielplan/100050/DIE-SCHOeNE-UND-DAS-BIEST

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