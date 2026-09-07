- 07.09.2026, 11:11:32
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OÖ Landesgartenschau Wels präsentierte sich beim HeuART-Fest mit kunstvollen Heufiguren
HeuART kommt 2027 nach Wels in die Stadt der Gärten
HeuART zeigt auf beeindruckende Weise, wie aus einem natürlichen Material mit viel Kreativität und handwerklichem Können echte Kunstwerke entstehen. Genau dieses Zusammenspiel macht die Kooperation für uns so spannend. Unser Keyvisual als Heukunst im Lammertal zu sehen und diese besondere Kunstform 2027 in die Stadt der Gärten zu holen, verbindet zwei Projekte, die Naturverbundenheit und Kreativität auf besondere Weise erlebbar machen
Natur wird zur Kunst und verbindet 2026 das Salzburger Lammertal mit der Stadt der Gärten. Beim HeuART-Fest in St. Martin am Tennengebirge präsentierte sich gestern die OÖ Landesgartenschau Wels mit einer außergewöhnlichen Interpretation ihres Keyvisuals: Vier lebensgroße, kunstvoll gebundene Heufiguren brachten die Stadt der Gärten zum großen Heufiguren-Umzug. 2027 dreht sich die Perspektive um: Dann kommt die HeuART nach Wels und wird mit Heufiguren im Waldgarten am Reinberg Teil der Stadt der Gärten.
„HeuART zeigt auf beeindruckende Weise, wie aus einem natürlichen Material mit viel Kreativität und handwerklichem Können echte Kunstwerke entstehen. Genau dieses Zusammenspiel macht die Kooperation für uns so spannend. Unser Keyvisual als Heukunst im Lammertal zu sehen und diese besondere Kunstform 2027 in die Stadt der Gärten zu holen, verbindet zwei Projekte, die Naturverbundenheit und Kreativität auf besondere Weise erlebbar machen“, so Dipl.-Ing. Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027.
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