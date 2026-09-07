OÖ Landesgartenschau Wels präsentierte sich beim HeuART-Fest mit kunstvollen Heufiguren

St. Martin a. T./Wels (OTS) -

Natur wird zur Kunst und verbindet 2026 das Salzburger Lammertal mit der Stadt der Gärten. Beim HeuART-Fest in St. Martin am Tennengebirge präsentierte sich gestern die OÖ Landesgartenschau Wels mit einer außergewöhnlichen Interpretation ihres Keyvisuals: Vier lebensgroße, kunstvoll gebundene Heufiguren brachten die Stadt der Gärten zum großen Heufiguren-Umzug. 2027 dreht sich die Perspektive um: Dann kommt die HeuART nach Wels und wird mit Heufiguren im Waldgarten am Reinberg Teil der Stadt der Gärten.