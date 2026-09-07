- 07.09.2026, 11:05:32
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Einladung: Pressefoyer anlässlich der Technology Talks Austria 2026
Bundesregierung und Industrie zu Österreichs Schwerpunkten in Forschung, Technologie und Innovation – 10. September im MuseumsQuartier Wien
Aus Anlass der Technology Talks Austria 2026 sprechen Spitzenvertreter:innen der für Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation zuständigen Ressorts der Bundesregierung gemeinsam mit der Industriellenvereinigung über ihre jeweiligen Schwerpunkte und aktuelle Herausforderungen für Österreich und Europa.
Die Technology Talks Austria 2026 stehen unter dem Rahmenthema „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um wissenschaftliche Exzellenz und den Transfer von Forschung in Innovation und Anwendung, technologische Führungsfähigkeit, resiliente Infrastrukturen, leistungsfähige Innovationsökosysteme, industrielle Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und europäische Zusammenarbeit.
Am Podium (alphabetische Reihenfolge)
- Florian Frauscher, Sektionschef, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)
- Peter Hanke, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)
- Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF)
- Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)
Begrüßung: Brigitte Bach, Leiterin des Veranstaltungskuratoriums der Technology Talks Austria
TERMIN
Donnerstag, 10. September 2026, 12:15 Uhr
MQ Libelle, MuseumsQuartier Wien
Im Anschluss an die Statements besteht die Möglichkeit für Fragen der Medienvertreter:innen.
Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]
Michael H. Hlava, Daniel Pepl, Florian Hainz
Rückfragen & Kontakt
Für Sektionschef Florian Frauscher
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)
E-Mail: [email protected]
Für Bundesminister KR Peter Hanke
Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)
Jan Hofmann
Telefon: +43 1 71162-658114
E-Mail: [email protected]
Für Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner
Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF)
Florian Atzmüller
Telefon: +43 664 78092423
E-Mail: [email protected]
Für IV-Präsident Georg Knill
Industriellenvereinigung (IV)
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 1 71135 2315
E-Mail: [email protected]
Für Technology Talks Austria 2026
Michael H. Hlava
AIT Communication for Technology Talks Austria
AIT Austrian Institute of Technology
Telefon: +43 50550 4014
E-Mail: [email protected]
Florian Hainz
AIT Communication – Presse & PR
AIT Austrian Institute of Technology
Telefon: +43 50550 4518
E-Mail: [email protected]
Presseakkreditierung Technology Talks Austria: [email protected]
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