Einladung: Pressefoyer anlässlich der Technology Talks Austria 2026

Wien (OTS) -

Aus Anlass der Technology Talks Austria 2026 sprechen Spitzenvertreter:innen der für Wissenschaft, Forschung, Technologie und Innovation zuständigen Ressorts der Bundesregierung gemeinsam mit der Industriellenvereinigung über ihre jeweiligen Schwerpunkte und aktuelle Herausforderungen für Österreich und Europa.

Die Technology Talks Austria 2026 stehen unter dem Rahmenthema „Empowering Europe: Technological Leadership for a Resilient Future“. Im Mittelpunkt stehen Fragen rund um wissenschaftliche Exzellenz und den Transfer von Forschung in Innovation und Anwendung, technologische Führungsfähigkeit, resiliente Infrastrukturen, leistungsfähige Innovationsökosysteme, industrielle Wettbewerbsfähigkeit, technologische Souveränität und europäische Zusammenarbeit.

Am Podium (alphabetische Reihenfolge)

Florian Frauscher , Sektionschef, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET)

, Sektionschef, Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) Peter Hanke , Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)

, Bundesminister für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) Eva-Maria Holzleitner , Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF)

, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF) Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV)

Begrüßung: Brigitte Bach, Leiterin des Veranstaltungskuratoriums der Technology Talks Austria





TERMIN

Donnerstag, 10. September 2026, 12:15 Uhr

MQ Libelle, MuseumsQuartier Wien





Im Anschluss an die Statements besteht die Möglichkeit für Fragen der Medienvertreter:innen.

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Michael H. Hlava, Daniel Pepl, Florian Hainz