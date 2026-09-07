SPÖ-Seltenheim „Kickl muss sich im ORF-‚Sommergespräch‘ von Identitären distanzieren und alle Verbindungen zu rechtsextremer Szene kappen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim fordert FPÖ-Chef Kickl vor dessen ORF-„Sommergespräch“ auf, sich klar und deutlich von den rechtsextremen Identitären zu distanzieren und alle Verbindungen der FPÖ zur rechtsextremen Szene zu kappen. „Seit Wochen kommt ein rechtsextremer Skandal nach dem anderen ans Licht. Trotzdem weigert sich Kickl noch immer, einen klaren Trennstrich zu den Identitären zu ziehen. Es ist höchste Zeit, dass Kickl alle ideologischen, personellen und organisatorischen Verflechtungen der FPÖ zu den Identitären kappt – in der Partei, im Parlament und in den blauen Vorfeldorganisationen. Der FPÖ-Chef muss heute endlich erklären, warum er rechtsextremen Gruppen den blauen Teppich ausrollt und als Türöffner zu den Identitären fungiert“, so Seltenheim heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„FPÖ-Chef Kickl ist hauptverantwortlich für die Öffnung der FPÖ nach Rechtsaußen. Kickl hat die rechtsextremen Identitären wörtlich als ‚unterstützenswertes Projekt‘ und ‚NGO von rechts‘ bezeichnet“, so Seltenheim, der auf die jüngsten Skandale verweist: „Rassistische Schädelvermessungen, sogenannte ‚Rassenschande‘-Jagden, NS-Verherrlichung sowie der mutmaßlich rechtsextreme Überfall auf einen Taxifahrer in Leoben: Die Skandale der vergangenen Wochen zeigen, wie tief die Verbindungen zwischen FPÖ und rechtsextremen Gruppen reichen und wie gefährlich sie sind. Auch der Staatsschutz warnt vor den engen Verflechtungen von FPÖ und Identitären.“ Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Statt sich von den rechtsextremen Identitären zu distanzieren, ist Kickl im Sommer abgetaucht.“ (Schluss) ls/mb