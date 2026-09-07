Wiener Demokratie-Tag 2026: Demokratie in ganz Wien erleben und feiern

Wien (OTS) -

Am 15. September, dem Internationalen Tag der Demokratie, lädt die Stadt Wien erneut dazu ein, Demokratie und Mitwirkung hautnah zu erleben. Nach der erfolgreichen Premiere im Rahmen der Europäischen Demokratiehauptstadt 2024/25, wächst der Wiener Demokratie-Tag 2026 deutlich: Rund 70 Demokratie-Stationen in allen 23 Wiener Gemeindebezirken machen sichtbar, wo und wie Demokratie im Alltag stattfindet.

Neu ist auch ein großes Demokratie-Fest am Vorabend: Bereits am 14. September wird der Yppenplatz zum Ort der Begegnung, des Austauschs und des gemeinsamen Feierns. Mit einem vielfältigen Mitmach- und Bühnenprogramm lädt das Fest alle Wienerinnen und Wiener dazu ein, Demokratie gemeinsam zu erleben.

Demokratie in allen Bezirken sichtbar machen

Unter dem Motto „Demokratie sichtbar machen“ bieten Organisationen, Einrichtungen und Initiativen am 15. September an rund 70 Standorten in ganz Wien die Möglichkeit, sich zu informieren, mitzureden und selbst aktiv zu werden. Die Stationen zeigen die Vielfalt demokratischer Beteiligung in Wien – von Information und Austausch über interaktive Mitmachangebote bis hin zu konkreten Möglichkeiten, das eigene Lebensumfeld mitzugestalten.

So können sich die Wiener*innen bei der Station "Wählen in Wien" der MA 62 niedrigschwellig über die Wiener Wahldemokratie informieren, während das Menschenrechtsbüro der Stadt Wien zu einem Screening ins Filmcasino einlädt, die Urban Innovation Vienna Demokratie-Fitness Klassen für Lehrlinge anbietet und die Bezirksvorstehung Brigittenau bei ihrer Demokratie-Station über das Mitmachbudget im Bezirk informiert.

Wer selbst aktiv werden will, kann spielerisch mit dem Konsentspiel "Keep the Balance" im Soziokratiezentrum gemeinsame Entscheidungen treffen oder an einem Rundgang im „Garten des Miteinanders“ der VHS Ottakring teilnehmen. Auch Vereine wie das Zentrum polis öffnen mit einem Tag der offenen Tür ihre Türen für Politische Bildung an Schulen und bieten ein Demokratie-Fitness Training an.

Und die Umsetzerin des Wiener Demokratie-Tages, das Büro für Mitwirkung, ist mit einer eigenen Station und dem Projekt “Bezirk mit Wirkung” ab 16 Uhr am Hernalser Dornerplatz vertreten. Gemeinsam mit Beteiligungsakteur*innen aus Hernals zeigt das Büro, wie Demokratie im Bezirk vor Ort gestaltet und gelebt wird.

„Es ist großartig zu sehen, wie der Wiener Demokratie-Tag von Jahr zu Jahr wächst und immer mehr Menschen und Organisationen gemeinsam Demokratie sichtbar und erlebbar machen. Waren es im vergangenen Jahr noch 40 Stationen in 14 Bezirken, laden heuer bereits rund 70 Stationen in allen 23 Bezirken zum Mitmachen ein. Mit dem Demokratie-Fest am Yppenplatz kommt heuer außerdem ein neues Format dazu, das zeigt: Demokratie bringt Menschen zusammen und lebt davon, dass wir sie gemeinsam gestalten“, sagt Demokratiestadtrat Jürgen Czernohorszky.

Demokratie-Fest am Yppenplatz

Den Auftakt bildet am 14. September das Wiener Demokratie-Fest am Yppenplatz. Von Mitmachstationen und Demokratie-Spielen vom Büro für Mitwirkung, der Fachstelle Demokratie, den Kinderfreunden Wien bis hin zum Kultursommer Wien sowie einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm steht der Abend ganz im Zeichen von Austausch, Begegnung und gemeinsamer Gestaltung. Das Fest bietet einen niederschwelligen und offenen Rahmen für alle Menschen, um Demokratie abseits klassischer Formate zu erleben und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ab 16 Uhr sind die Mitmachstationen am Yppenpatz vor Ort, ab 17:30 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, moderiert von Denice Bourbon. Diese performt mit ihrem legendären Politically Correct Comedy Club PCCC* und den Kolleg*innen Rosalinda und Steffo Sourial zu Themen wie Herkunft, Demokratie und Identität. Anschließend übernehmen die lokalen Größen EsRap die Bühne mit einem kuratierten Musikprogramm der Extraklasse. Schlechtwetteroption ist die benachbarte Brunnenpassage.

Der Wiener Demokratie-Tag und das Fest wird vom Büro für Mitwirkung, angesiedelt in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien, gemeinsam mit zahlreichen Partnerinnen und Partnern aus Verwaltung, Vereinen, NGOs und der Zivilgesellschaft umgesetzt.

Weitere Informationen und eine Übersicht aller Demokratie-Stationen:

https://mitwirkung.wien.gv.at/demokratietag

https://mitwirkung.wien.gv.at/demokratietag