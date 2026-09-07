Zdimal-Preis 2026: Auszeichnung für Österreichs besten Forstnachwuchs

St. Pölten (OTS) -

Bereits zum 40. Mal wurde der Zdimal-Preis an die besten Absolventinnen und Absolventen der forstlichen Ausbildung verliehen. Beim Festakt in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten standen jene Persönlichkeiten im Mittelpunkt, die mit hervorragenden Leistungen in der Forstausbildung überzeugt haben. Ausgezeichnet wurden die besten Forstfacharbeiterinnen und Forstfacharbeiter sowie der beste Forstwirtschaftsmeister aus Niederösterreich St. Anton an der Jeßnitz. Darüber hinaus erhielten die Jahrgangsbesten der Forstfachschule Traunkirchen in Oberösterreich sowie der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft Bruck an der Mur in der Steiermark den renommierten Zdimal-Preis.

Die Anforderungen an die Waldbewirtschaftung steigen stetig und verlangen bestens ausgebildete Fachkräfte. Umso größer ist die Bedeutung einer praxisnahen und hochwertigen forstlichen Ausbildung. Niederösterreich setzt dabei seit Jahrzehnten auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen, der Lehrlings- und Fachausbildungsstelle, der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen sowie der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Durch diese enge Kooperation absolvieren jährlich durchschnittlich rund 130 Personen die Ausbildung zur Forstfacharbeiterin bzw. zum Forstfacharbeiter sowie weitere 15 bis 20 Personen die Ausbildung zur Forstwirtschaftsmeisterin bzw. zum Forstwirtschaftsmeister. Die Vorbereitungskurse und Prüfungen finden in allen Vierteln Niederösterreichs statt und ermöglichen es den Teilnehmenden, die Ausbildung auch während der Bewirtschaftung des eigenen Betriebes erfolgreich zu absolvieren. Der Zdimal-Preis zeichnet außergewöhnliche fachliche Leistungen im Rahmen der forstlichen Ausbildung aus und würdigt zugleich das Engagement für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Waldbewirtschaftung.

Andrea Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich betonte: „Wer den Wald von morgen klimafit gestalten will, braucht fundiertes Fachwissen, praktische Erfahrung und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Genau deshalb investieren wir in Niederösterreich seit Jahrzehnten in eine starke forstliche Ausbildung. Die enge Zusammenarbeit aller Ausbildungspartner ist ein Erfolgsmodell und schafft die Grundlage dafür, dass unsere Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschafter den Herausforderungen mit Fachwissen und Innovationskraft begegnen können.“

„Mit dem Zdimal-Preis zeichnen wir junge Menschen aus, die sich mit großem Engagement und hervorragenden Leistungen auf ihre Aufgabe vorbereitet haben. Sie übernehmen Verantwortung für unsere Wälder und damit für einen Lebensraum, der für Klima, Biodiversität, regionale Wertschöpfung und Erholung unverzichtbar ist. Diese Leistung verdient Anerkennung und ist ein starkes Signal für die Zukunft der Forstwirtschaft“, erklärte Landtagsabgeordnete Doris Schmidl.

Forstliche Kompetenz sichert den Wald von morgen

Der Wald steht, wie die gesamte Land- und Forstwirtschaft, unter enormem Anpassungsdruck. Die langanhaltende Trockenheit dieses Jahr und die zunehmenden Wetterextreme zeigen deutlich, wie wichtig fachlich gut ausgebildete Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschafter sind. „Wer im Wald arbeitet, trägt Verantwortung für einen Lebensraum, der uns alle betrifft. Die prämierten Absolventinnen und Absolventen verbinden Fachwissen mit echter Leidenschaft. Bestens ausgebildete Fachkräfte sind entscheidend dafür, dass der Wald seine vielfältigen Aufgaben trotz der Herausforderungen des Klimawandels auch für die nächsten Generationen erfüllen kann“, so Andreas Freistetter, Präsident NÖ Landarbeiterkammer.

Bester Forstwirtschaftsmeister kommt aus St. Anton an der Jeßnitz, Sonderpreis für Katharina Bancalari

Alexander Winter aus St. Anton an der Jeßnitz in Niederösterreich wurde als bester Forstwirtschaftsmeister ausgezeichnet. Als Anerkennung für die hervorragenden Leistungen erhielt er eine Motorsäge der Firma Stihl. Der Sonderpreis für besondere Verdienste um die forstliche Ausbildung ging an Katharina Bancalari. Mit ihrer außerordentlichen Expertise und ihrem Engagement im Bereich der Umweltbildung, und hier vor allem im Bereich der Waldpädagogik, leistete sie über Jahrzehnte wertvolle Aufbauarbeit in ganz Österreich. Sie organisierte zudem zahlreiche Bildungsveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ein Beispiel dafür ist die Veranstaltung „Waldpädagogik im Gespräch“, die sie seit mehr als 20 Jahren gemeinsam mit der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich durchführt.

Zdimal-Preisträger 2026

Bester Forstwirtschaftsmeister

Alexnader Winter, 3283 St. Anton an der Jeßnitz

Beste Forstfacharbeiter:innen

Tobias Unger, 3613 Albrechtsberg an der Großen Krems

Hanna Wieser, 2663 Rohr im Gebirge

Jonas Stiedl, 3925 Arbesbach

Emanuel Bayreder, 3911 Rappottenstein

Bernhard Hahn, 3924 Zwettl

Bernd Spanring, 2813 Lichtenegg

Franz Steiner, 3213 Frankenfels

Beste Absolventin der Höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft Bruck an der Mur, Steiermark

Klara Sergl, 4596 Steinbach an der Steyr

Bester Absolvent der Forstfachschule Traunkirchen, Oberösterreich

Helmut Stöger, 4861 Schörfing am Attersee

Über den Zdimal-Preis

Namensgeber für die Auszeichnung ist der verstorbene Landwirtschaftskammer Niederösterreich-Forstdirektor Willibald Zdimal, der ein Pionier der Forstausbildung war und sich besonders für den Ausbau des Kurswesens einsetzte.