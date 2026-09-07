ORF-Programmschwerpunkt „25 Jahre 9/11“: „kreuz & quer“-Doku über die „Generation 9/11“

Wien (OTS) -

2026 jähren sich die Anschläge des 11. September zum 25. Mal. Im Rahmen des ORF-Programmschwerpunkts „25 Jahre 9/11“ (Details unter https://presse.ORF.at) erzählt die „kreuz & quer“-Dokumentation „Generation 9/11“ von Liz Mermin am Dienstag, dem 8. September 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Geschichten von sieben jungen Menschen in den USA, die an diesem Tag ihre Väter verloren haben – noch bevor sie selbst geboren waren.

Der Film zeigt, wie ihre Väter, die sie nicht kennenlernen durften, und ein Ereignis, das sie nicht miterlebt haben, die Welt um sie herum und ihren Blick darauf beeinflusst haben. Ihre Erfahrungen spiegeln dabei die Diskurse seit dem 11. September 2001 in den USA, aber auch jene einer ganzen Generation wider, deren bisheriges Leben von Krisen geprägt war. Was sie motiviert, woran sie glauben, wie sie politische Ereignisse einordnen und was sie für die Zukunft hoffen, zeigt „kreuz & quer“.