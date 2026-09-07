  • 07.09.2026, 10:27:02
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  • OTS0055

US Open Achtelfinale von Anastasia Potapova heute um 16:50 Uhr live auf PULS 4 & JOYN

Anastasia Potapova trifft im US Open Achtelfinale auf Mirra Andreeva. Den Showdown gibt’s heute um 16:50 Uhr live auf PULS 4 & im kostenlosen Stream auf JOYN zu sehen.

Wien (OTS) - 

Anastasia Potapova setzte sich in der dritten Runde gegen die US-Top-Spielerin Amanda Anisimova mit einem Zweisatz-Erfolg durch. Im Achtelfinale trifft sie heute auf die an Nummer 5 gesetzte Mirra Andreeva. Es kommt dabei zu einem Wiedersehen, denn im April 2026 setzte sich Andreeva im WTA-Finale von Linz gegen Potapova durch. Gelingt der ÖTV-Spielerin heute die Revanche bei den US Open? Bianca Ambros kommentiert die Partie gemeinsam mit Experte Stefan Koubek. Live zu sehen ab 16:50 Uhr auf PULS 4 & JOYN.

Im zweiten Spiel des Tages trifft Misolic-Bezwinger Francisco Cerundolo auf den Belgier Alexander Blockx. Kommentator Phillip Hajszan und Experte Dennis Novak begleiten die Zuseher:innen durch das Achtelfinale. Live ab ca. 19:30 Uhr auf JOYN.

Die US Open Spiele am Montag, 7. September 2026 auf JOYN & PULS 4 im Überblick:

Mirra Andreeva vs. Anastasia Potapova am Montag um 16:50 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
Kommentatorin: Bianca Ambros
Experte: Stefan Koubek

Francisco Cerundolo vs. Alexander Blockx am Montag um ca. 19:30 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Phillip Hajszan
Experte: Dennis Novak

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Rückfragen & Kontakt

ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]

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