- 07.09.2026, 10:27:02
- /
- OTS0055
US Open Achtelfinale von Anastasia Potapova heute um 16:50 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
Anastasia Potapova trifft im US Open Achtelfinale auf Mirra Andreeva. Den Showdown gibt’s heute um 16:50 Uhr live auf PULS 4 & im kostenlosen Stream auf JOYN zu sehen.
Anastasia Potapova setzte sich in der dritten Runde gegen die US-Top-Spielerin Amanda Anisimova mit einem Zweisatz-Erfolg durch. Im Achtelfinale trifft sie heute auf die an Nummer 5 gesetzte Mirra Andreeva. Es kommt dabei zu einem Wiedersehen, denn im April 2026 setzte sich Andreeva im WTA-Finale von Linz gegen Potapova durch. Gelingt der ÖTV-Spielerin heute die Revanche bei den US Open? Bianca Ambros kommentiert die Partie gemeinsam mit Experte Stefan Koubek. Live zu sehen ab 16:50 Uhr auf PULS 4 & JOYN.
Im zweiten Spiel des Tages trifft Misolic-Bezwinger Francisco Cerundolo auf den Belgier Alexander Blockx. Kommentator Phillip Hajszan und Experte Dennis Novak begleiten die Zuseher:innen durch das Achtelfinale. Live ab ca. 19:30 Uhr auf JOYN.
Die US Open Spiele am Montag, 7. September 2026 auf JOYN & PULS 4 im Überblick:
Mirra Andreeva vs. Anastasia Potapova am Montag um 16:50 Uhr live auf PULS 4 & JOYN
Kommentatorin: Bianca Ambros
Experte: Stefan Koubek
Francisco Cerundolo vs. Alexander Blockx am Montag um ca. 19:30 Uhr live auf JOYN
Kommentator: Phillip Hajszan
Experte: Dennis Novak
Rückfragen & Kontakt
ProSiebenSat.1 PULS 4
Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PCT