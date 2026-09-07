Von KI bis Circular Economy: Wie Innovation in die breite Anwendung kommt

Wien (OTS) -

Wie werden aus Innovationen Lösungen, die sich in der Praxis breit einsetzen lassen? Diese Frage stellt sich bei Künstlicher Intelligenz ebenso wie beim digitalen Bauen und in der Circular Economy. Gemeinsame Standards schaffen dafür wichtige Voraussetzungen. Welche Rolle sie dabei spielen, steht im Mittelpunkt des aus vier Events bestehenden „WE NORM THE FUTURE | Summit 2026“ von Austrian Standards.

Technologischer Wandel, neue regulatorische Anforderungen und globale Herausforderungen verändern die Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei zeigt sich über Branchen hinweg eine ähnliche Herausforderung: Daten müssen über Unternehmens- und Systemgrenzen hinweg nutzbar sein, Prozesse zusammenspielen und gemeinsame Anforderungen Vertrauen und Sicherheit schaffen. Standards schaffen dafür eine notwendigen Grundlagen.

Europas Wettbewerbsfähigkeit im Blick

Den Auftakt machen am 8. Oktober die Expert Talks zur EU-Standardisierungsstrategie. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Standardisierung Europa bis 2035 braucht, um resilient, demokratisch und wettbewerbsfähig zu bleiben. Themen sind unter anderem kritische Infrastrukturen, resiliente Lieferketten, Innovation und Marktzugang sowie die Frage, wie sich Offenheit und Beteiligung mit dem Bedarf an mehr Geschwindigkeit und Effizienz verbinden lassen.

Daten als Grundlage für den Baubetrieb der Zukunft

Die Jahrestagung Bau am 20. Oktober richtet den Blick auf Planung, Bau, Betrieb und Sanierung. Digitalisierung, KI und Automatisierung bieten neue Möglichkeiten, Produktivität, Qualität und Nachhaltigkeit zu steigern. Voraussetzung dafür sind verlässliche Daten, interoperable Prozesse und klare Regeln für den Datenaustausch. Im Fokus stehen unter anderem BIM, Digitale Produktpässe und intelligente Gebäudesysteme.

KI: Von der Einzellösung zum System

Wie der Schritt von einzelnen KI-Anwendungen hin zur Integration in Systeme, Prozesse und Organisationen gelingt, steht bei den Expert Talks KI & Digitale Innovation am 12. November im Mittelpunkt. Diskutiert werden Interoperabilität und Anschlussfähigkeit ebenso wie Human-Centric AI, neue Kompetenzanforderungen sowie Sicherheit und Resilienz beim Einsatz von KI in kritischen Infrastrukturen. Die Expert Talks KI & Digitale Innovation finden als Partner-Event des „European AI Innovation Month“ statt, einer gemeinsamen Initiative der Europäischen Kommission und der irischen EU-Ratspräsidentschaft.

Circular Economy: Materialwerte erhalten

Den Abschluss bilden am 17. November die Expert Talks Circular Economy. Im Fokus stehen die Voraussetzungen für funktionierende Produkt- und Materialkreisläufe: von erweiterter Herstellerverantwortung und Qualitätsstandards für Sekundärmaterialien über Rückverfolgbarkeit und den Digital Product Passport bis zu Urban Mining. Gemeinsame Qualitätsanforderungen, Datenstrukturen und Bewertungsgrundlagen können dazu beitragen, Materialwerte über den Lebenszyklus zu erhalten und zirkuläre Geschäftsmodelle in die industrielle Breite zu bringen.

Teilnahme & Anmeldung

Alle vier Events finden hybrid statt und sind kostenlos. Im Vorjahr verzeichnete die Veranstaltungsreihe einen Besucherrekord. Die Vergabe der verfügbaren Plätze erfolgt nach dem First-come-first-served-Prinzip.

WE NORM THE FUTURE | Summit 2026

8. Oktober bis 17. November 2026

Austrian Standards, Wien & online.