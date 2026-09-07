Holiday on Ice - Vorhang auf für ein filmreifes Spektakel auf dem Eis!

Wien (OTS) -

Von 21. bis 31. Jänner 2027 bringt Holiday on Ice die neue Show CINEMA OF DREAMS, eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut zu träumen, aufs Eis.



Holiday on Ice CINEMA OF DREAMS

Donnerstag, 21. bis Sonntag, 31. Jänner 2027 in der Wiener Stadthalle



Inspiriert von großen Hollywood-Blockbustern entführt die neue Show CINEMA OF DREAMS in eine Welt voller Emotionen, magischer Bilder und filmreifer Momente. Atemberaubender Eiskunstlauf, opulente Kulissen und ein Soundtrack voller Emotionen verschmelzen zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis, wenn 37 internationale Eiskunstläufer:innen mit technischer Präzision, tänzerischer Ausdruckskraft und akrobatischen Höchstleistungen ganz großes Kino aufs Eis der Wiener Stadthalle bringen.

CINEMA OF DREAMS erzählt von drei Freund:innen, einem alten Lichtspieltheater und der Magie des Kinos als Ort der Träume, vom Balanceakt zwischen künstlerischem Erfolg und persönlicher Verbundenheit. Szene für Szene entfaltet sich eine facettenreiche Kinowelt in der die Zuschauer:innen berühmte Filmgenres live auf dem Eis erleben – von Retro und Glamour über Action hin zu schillernder Science-Fiction.

Mit CINEMA OF DREAMS schreibt die erfolgreichste Eisshow der Welt ein neues innovatives Kapitel im Live-Entertainment. Produzent Peter O’Keeffe (CEO von Holiday on Ice) hat für die aktuelle Produktion das internationale Who-is-Who des Live-Entertainments zusammengeführt. Das hochkarätige Kreativ- & Produktionsteam unter der Leitung von Kim Gavin (Creative Director für Shows von Adele oder Robbie Williams) lässt Sport und Show zu einem atmosphärischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. An seiner Seite sind u.a. Choreograf Adam Blake (Frozen, 100 Years of Magic), Kostümdesigner Michael Sharp (Jennifer Lopez, Angelina Jolie) Bühnendesignerin Misty Buckley (Emmy Award) sowie Lichtdesigner Tim Routledge (Eurovision Song Contest 2026).

TICKETS jetzt im Vorverkauf: ab 33,- Euro, Ermäßigung für Senioren ab 65 und Kinder von 5 bis 15 Jahre. Ermäßigte Tickets für Menschen mit Behinderung, Rollstuhlplätze & Begleittickets sind aus organisatorischen Gründen nur an den Kassen der Wiener Stadthalle, per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 01/98 100-480 erhältlich.

Tickets auf www.stadthalle.com, unter 01/79 999 79 und an den Kassen der Wiener Stadthalle sowie auf www.wien-ticket.at. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.