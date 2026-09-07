Erster Schultag für 210.000 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Zum Start ins neue Schuljahr besuchten Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bundesminister Christoph Wiederkehr das BG/BRG Groß-Enzersdorf, begrüßten unter anderem die Erstklässler im Turnsaal der Schule und nahmen sich anschließend Zeit für ein Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 2E.

„Für 210.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Niederösterreich beginnt heute das neue Schuljahr“, sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Dafür habe sich das Bundesland Niederösterreich einige Schwerpunkte gesetzt. „Einerseits wollen wir das Miteinander in unseren Schulen stärken. Unter anderem, indem wir Gewaltvorfälle an den Schulen vermeiden oder auch dafür sorgen, dass sich alle an die Regeln halten.“ Dazu habe es intensive Gespräche mit den Lehrpersonen in den Pflichtschulen gegeben. Die Landesrätin sprach in diesem Zusammenhang auch von der neuen Suspendierungsbegleitung, die man heuer erstmals gemeinsam mit dem Bund auf den Weg bringe. „Zudem werden wir uns sehr stark der Medienkompetenz widmen, denn ich glaube, dass in Zeiten wie diesen das Verständnis für Medien und für Politik ein ganz wichtiges ist“, erklärte Teschl-Hofmeister.

Niederösterreich habe überdies 6.100 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. „Um diese wollen wir uns ganz besonders kümmern, weil sie in Sonderschulen, aber auch in Regelschulen, wo sie integrativ betreut werden, gute Unterstützung brauchen“, so die Landesrätin, die betonte: „Deshalb werde ich meinen Wunsch immer wieder äußern, dass wir die Sonderpädagoginnen und -pädagogen gut ausbilden und dass wir hier die eigene Ausbildung zurückbekommen.“

„Für 512.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich geht nun die Schule wieder los“, so Bildungsminister Christoph Wiederkehr. Es sei ein Start mit vielen Änderungen und vielen neuen Projekten, um die Bildung in Österreich zu stärken. Er sprach unter anderem von einer Verstärkung der Schulpsychologie um 70 neue Planstellen oder vom Chancenbonus, der eingeführt werde. „Mit heute tritt auch das vieldiskutierte Kopftuchverbot in Kraft, damit junge Mädchen unter 14 Jahren sich frei entfalten können.“ Wiederkehr erklärte weiters Änderungen bei der Deutschförderung, bei der Schulen nun mehr Autonomie bei der Umsetzung am jeweiligen Standort hätten, und nannte Maßnahmen wie Perspektivengespräche für Schulabbrecher. „Mein Ziel als Bildungsminister ist, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen“, so Wiederkehr.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]