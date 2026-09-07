Pumperlg´sund mit dem Pumperl-Check – Vorsorgekampagne der Kammer zur Herzgesundheit startet

Wien (OTS) -

Zahlreiche Aktionen, Informationsangebote und Initiativen der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien widmen sich 2026 dem Schwerpunkt Prävention. „Vorsorge ist einer der wirksamsten Hebel der modernen Medizin. Viele Erkrankungen können früh erkannt und behandelt werden, bevor sie Beschwerden verursachen oder schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Damit gewinnen Menschen nicht nur Lebenszeit, sondern vor allem gesunde Lebensjahre“, so Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Gerade bei der Herz-Kreislauf-Gesundheit ist Prävention entscheidend.“

„Pumperlg´sund“ sollen die Wienerinnen und Wiener sein und dafür braucht es den „Pumperl-Check“, so die Idee der Kampagne, die im September sowohl online sowie in und rund um die öffentlichen Verkehrsmittel in Wien zu sehen ist. Das Ziel: Menschen zu motivieren, sich gemeinsam mit Wiens Ärztinnen und Ärzten aktiv um ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit zu kümmern.

Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: „Eine moderne Gesundheitsvorsorge braucht zeitgemäße und klar strukturierte Angebote. Wir wollen Vorsorge am neuesten Stand der Medizin ausrichten, mehr Bewusstsein für ihre Bedeutung schaffen und mehr Menschen dafür gewinnen. In anderen Bereichen ist uns das bereits gelungen. Nun wollen wir diesen Weg auch bei der Herz-Kreislauf-Gesundheit fortsetzen.“



Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nr. 1

Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Durchblutungsstörungen sind in Österreich die häufigste Todesursache. Viele dieser Erkrankungen lassen sich durch rechtzeitige Vorsorge, einen gesunden Lebensstil und eine gezielte medizinische Betreuung verhindern oder zumindest hinauszögern. Ziel der Kampagne ist es, Bewusstsein für die Bedeutung der Herz-Kreislauf-Vorsorge zu schaffen und eine grundlegende Wissensbasis in der Bevölkerung zu vermitteln. „Dazu gehört Wissen um den Blutdruck, Blutfette oder den Glukosespiegel. Aber auch Schlaf, Bewegung und Ernährung sollten gecheckt werden“, erklärt die Initiatorin der Kampagne Karin Hawlisch-Höfferl, Co-Referentin für Gruppenpraxen und Ärztezentren der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Das langfristig gedachte Ziel sind fix verankerte Früherkennungsprogramme und Screenings mit gebündelten Untersuchungen zur Herz-Kreislauf-Gesundheit – ähnlich wie bei Darm- oder Brustkrebs.“

Gemeinsam mit den Wiener Ärztinnen und Ärzten können geeignete Maßnahmen besprochen werden, von Lebensstiländerungen bis hin zu einer eventuell notwendigen medikamentösen Therapie. Im Praxisplan www.praxisplan.at der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sind zahlreiche Ärztinnen und Ärzte aufgelistet, die die Wienerinnen und Wiener dabei unterstützen.

Weitere Informationen zur Herz-Kreislauf-Gesundheit finden Sie unter: https://www.aekwien.at/pumperlcheck

