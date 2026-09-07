  • 07.09.2026, 09:53:32
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Lotto: Nächste Stufe beim Jubiläums-Feuerwerk gezündet - Siebenfachjackpot

Am Mittwoch geht es um rund 8,5 Millionen Euro

Wien (OTS) - 

Es ist ein wahres Jackpot-Feuerwerk, das da zum 40-jührigen Jubiläum von Lotto „6 aus 45“ in den Glücksspiel-Himmel geschossen wird: Nach dem jüngsten Achtfach- und Sechsfachjackpot steht jetzt – da es am Sonntag erneut keinen Sechser gegeben hat – ein Siebenfachjackpot auf dem Programm. Das heißt: Bei der ersten Ziehung im fünften Lotto-Jahrzehnt (heute, Montag, 7. September ist ja der 40. Geburtstags des Spiels) geht es um rund 8,5 Millionen Euro für die „sechs Richtigen“. Etwa 6,2 Millionen Tipps werden dafür bis zum Annahmeschluss am Mittwoch um 18:30 Uhr abgegeben werden.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ist es am Sonntag um einen Jackpot gegangen, und der wurde dreimal geknackt. Jeweils rund 91.000 Euro gehen zweimal nach Wien, wo die Gewinne jeweils per Normalschein erzielt wurden, sowie einmal nach Kärnten, wo ein Quicktipp zum Erfolg führte.

LottoPlus

Auch LottoPlus endete am Sonntag ohne Sechser, und zwar bei beiden Ziehungen. Die Gewinnsummen wurden wieder jeweils auf die Fünfer der beiden Ziehungen aufgeteilt, und so gab es bei der ersten Ziehung 76 Fünfer zu je rund 3.000 Euro, und bei der zweiten Ziehung 46 Fünfer zu je rund 5.000 Euro. Bei den beiden Sechsern am kommenden Mittwoch geht es um jeweils rund 225.000 Euro.

Joker

Um einen Doppeljackpot ging es schließlich beim Joker, und diese Chance ließ sich ein:e Spielteilnehmer:in aus Tirol niht entgehen. Sie bzw. er hatte die richtige Joker Zahl auf dem Wettschein stehen und auch das „Ja“ angekreuzt. Und da es keinen weiteren Wettschein mit der richtigen Joker Zahl gegeben hat, handelt es sich um einen Sologewinn, der sich mit rund 659.000 Euro zu Buche schlägt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 6. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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