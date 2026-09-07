Big Blue Marble unterstützt TDF als Technologiepartner beim Ausbau von 5G Broadcast in Frankreich mit seiner Nakolos-Plattform

Wien (OTS) -

Big Blue Marble unterstützt TDF, den französischen Infrastruktur- und Netzbetreiber für digitales terrestrisches Fernsehen (DTT) und Hörfunk, als Technologiepartner in der nächsten Phase seiner groß angelegten 5G-Broadcast-Initiative in Frankreich. Im Rahmen der Zusammenarbeit stellt Big Blue Marble seine Nakolos 5G-Broadcast-Core-Technologie bereit und arbeitet eng mit TDF an der technischen Umsetzung sowie am Ausbau der 5G-Broadcast-Dienste.

Die Kooperation baut auf den Arbeiten rund um das 5G-Broadcast-Launch-Event von TDF am 25. Juni 2026 in Paris auf und wird fortgesetzt, während das Netz in die nächste Ausbaustufe geht. TDF hat eine erste 5G-Broadcast-Versorgung in mehreren großen französischen Ballungsräumen gestartet, unter anderem in Paris, Reims, Bourges und Le Havre. Der Ausbau zeigt, wie Fernsehen, Radio und öffentliche Warnmeldungen direkt auf kompatible Mobilgeräte übertragen werden können – ohne SIM-Karte, WLAN-Verbindung oder Mobilfunk-Datenvertrag.

Von der Demo zum großflächigen Ausbau

Die Zusammenarbeit zwischen TDF und dem Nakolos-Team von Big Blue Marble geht über eine einzelne Demonstration hinaus. Als einer der Technologiepartner von TDF bringt Big Blue Marble seinen carrier-grade Nakolos 5G Broadcast Core sowie technische Expertise ein, um die Implementierung und den Betrieb des Netzes zu unterstützen.

Die aktuelle Phase bietet zudem eine gute Gelegenheit, wichtige Erfahrungen mit 5G Broadcast im großen Maßstab aus dem Live-Betrieb zu sammeln, die Interoperabilität innerhalb des Technologie-Ökosystems zu validieren und somit eine solide technische Grundlage für die Weiterentwicklung von 5G-Broadcast-Diensten in Frankreich zu schaffen.

„Unsere Zusammenarbeit mit Nakolos hat sich sehr positiv entwickelt. Das Team vereint umfassende 5G-Broadcast-Expertise mit einem pragmatischen und flexiblen Umsetzungsansatz, der sich in unserer bisherigen Zusammenarbeit als sehr wertvoll erwiesen hat. Wir freuen uns darauf, die Kooperation fortzusetzen, während wir 5G Broadcast in Frankreich weiterentwickeln“, erklärt Jérôme Andres, Marketing Director von TDF.

Die Zukunft des mobilen Rundfunks

Der auf 3GPP-Standards basierende und für den operativen Einsatz konzipierte Nakolos 5G Broadcast Core bietet Rundfunkveranstaltern und Netzbetreibern eine flexible und interoperable Plattform, um Medieninhalte und öffentliche Warnmeldungen direkt auf Mobilgeräte zu übertragen.

Nakolos hat bereits alle für 5G Broadcast relevanten Funktionen des aktuellen 3GPP Release 19 implementiert. Damit ist die Plattform auf die nächste Generation von 5G-Broadcast-Netzen sowie auf die Anforderungen großflächiger kommerzieller Deployments vorbereitet. In Verbindung mit ihrer Cloud-nativen Architektur erhalten Rundfunkveranstalter und Netzbetreiber eine zukunftssichere Plattform, die sich parallel zum Standard weiterentwickeln kann und zugleich die für kommerzielle Dienste erforderliche Skalierbarkeit, Flexibilität und Betriebskapazität bietet.

In der Zusammenarbeit mit TDF leistet Big Blue Marble mit Nakolos einen Beitrag zu einer der bedeutendsten laufenden 5G-Broadcast-Initiativen Europas. Zugleich zeigt sie, wie die Technologie eine effiziente, skalierbare und resiliente Verbreitung von Inhalten und öffentlichen Diensten an mobile Zielgruppen ermöglichen kann.

Über TDF

Als Infrastruktur- und Netzbetreiber unterstützt TDF digitale Akteure bei strategischen Herausforderungen rund um Konnektivität und digitale Souveränität – sowohl im französischen Mutterland als auch in den Überseegebieten. Von Rundfunk über mobile Hochgeschwindigkeitsnetze und mobile Inhouse-Versorgung bis hin zu Edge-Rechenzentren und privaten Mobilfunknetzen: TDF bietet seinen Kunden einzigartige Expertise, einen innovativen Technologiemix und eine verantwortungsvolle lokale Präsenz. Mit 9.200 Standorten schafft TDF seit 50 Jahren langfristige Verbindungen, die Regionen und Menschen überall schneller miteinander vernetzen.

https://www.tdf-infrastructure.com/

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist ein internationaler Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.

https://www.bigbluemarble.com