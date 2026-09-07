EUROPOL liefert Insights: „Pro und Contra Spezial” zu sadistischen Netzwerken am Dienstag um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

„Es handelt sich um ein globales Phänomen, von dem kein Land ausgenommen ist“, bestätigt Anna Sjöberg, Leiterin der Terrorismusbekämpfung EUROPOL. „The Community“, kurz „The COM“, ist in Österreich angekommen und manipuliert Kinder weltweit zu Gewalt gegen sich selbst und andere. Im Rahmen einer Spezialausgabe zeigt „Pro und Contra“ am Dienstag um 20:15 Uhr Erkenntnisse einer exklusiven Recherche von PULS 24-Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz und PULS 24-Redakteur Dominik Schaden.



„Nach all den Monaten, in denen wir Puzzleteil für Puzzleteil zusammengesetzt haben, ist mir eines völlig klargeworden: Wir müssen darüber aufklären. Erst als sich die einzelnen Teile zu einem Bild fügten, haben wir gesehen, wie groß und wie vernetzt das Problem wirklich ist. Genau deshalb muss jeder verstehen, was Kindern und Jugendlichen im Internet begegnen kann“, sagt Magdalena Punz.



„Was wir im Zuge dieser Recherche frei zugänglich im Internet gesehen haben, bringt einen an den Rand der eigenen Belastbarkeit. Wenn man sich nun vor Augen hält, dass Kinder solche Inhalte konsumieren, ist es unvorstellbar, was das in Ihnen auslöst. Umso wichtiger ist es gesamtgesellschaftlich genau hinzusehen, damit möglichst viele Kinder geschützt werden und erst gar nicht in diese Situationen kommen“, meint Dominik Schaden.



Für ihre Recherche sprechen Punz & Schaden mit Expert:innen, darunter auch mit Ermittler:innen von EUROPOL. Auch dort ist „The COM“ bereits bekannt. „Es ist äußerst besorgniserregend, zumal diese Gruppen gezielt auf schutzbedürftige Menschen in unserer Gesellschaft abzielen. Das Bestreben, den gesellschaftlichen Zusammenbruch zu beschleunigen, stellt ein Risiko für unsere Gesellschaft und die öffentliche Sicherheit dar“, erklärt Anna Sjöberg. Nach dem Prinzip der Gamification werden Gewalttaten organisiert. Besonders alarmierend ist das Alter der Betroffenen. Laut Europol sind nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder in diesen Online-Communities aktiv.



Beim „Pro und Contra Spezial“ begrüßen im PULS 4-Studio die beiden Moderatorinnen Manuela Raidl und Gudula Geiginger. Wie funktioniert das Gewalt-Netzwerk? Wie werden unsere Kinder zu Opfern und dann selbst zu Tätern? Wie können Kinder davor geschützt werden? Zu Gast sind Jörg Leichtfried (Staatssekretär für Staatsschutz und Nachrichtendienst im Bundesministerium für Inneres, SPÖ), Ulrike Schiesser (Psychologin und Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen), Astrid Wagner (Strafverteidigerin in einem COM-Verdachtsfall), Thomas Stompe (forensisch-psychiatrischer Gutachter), Rebecca Raschun (Influencerin "JustBecci" und Kinderrechte-Ehrenbeauftragte bei UNICEF Österreich), Barbara Buchegger (Medienpädagogin, saferinternet.at) und Stephanie Blase (Gründerin des Vereins „Smartphone freie Kindheit Österreich“).



“Kinder schützen 2.0.”: Der Thementag am Dienstag, 8. September, ab 5:30 Uhr auf PULS 4, ATV, PULS 24 und JOYN

"Pro und Contra Spezial: Kinderfänger 2.0 – Im Visier sadistischer Netzwerke" am Dienstag, 8. September, 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4