Start des Vorbereitungslehrgangs zur Berufsreifeprüfung an Weinbauschule Krems

St. Pölten (OTS) -

An der Weinbauschule Krems startet erstmals in Kooperation mit dem Bundesoberstufenrealgymnasium (BORG) Krems ein kostenloser Vorbereitungslehrgang zur Berufsreifeprüfung für die Absolventinnen und Absolventen einer landwirtschaftlichen Berufs- oder Fachschule (LFS). Die Berufsreifeprüfung ist der Matura gleichgestellt und eröffnet den uneingeschränkten Zugang zu Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen, Akademien und Kollegs. Auch an der LFS Hollabrunn und der LFS Gießhübl werden solche Lehrgänge bereits angeboten und sehr gut angenommen.

„Besonders erfreulich ist die stetig steigende Nachfrage nach Weiterbildung. Mit dem zusätzlichen Lehrgang an der Weinbauschule Krems können wir nun allen Interessierten einen Ausbildungsplatz an einem unserer drei Standorte anbieten“, sagte Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die auch betonte: „Die Berufsreifeprüfung eröffnet jungen Menschen neue Perspektiven und trägt zur Durchlässigkeit des Bildungssystems bei. Die NÖ Landwirtschaftsschulen stärken damit ihr Angebot zur Gestaltung individueller Bildungswege.“

„Aufgrund der großen Nachfrage führen wir ab diesem Schuljahr auch an der Weinbauschule Krems eine Klasse zur Berufsreifeprüfung mit 28 Studierenden. Mit vier Jahren Weinbauschule und einem Jahr Vorbereitungslehrgang hat man somit in fünf Jahren die Berufsreife erlangt“, erklärte Direktor Dieter Faltl. Der Lehrgang in Krems wird offiziell als Expositur der LFS Gießhübl geführt. Für die Durchführung der drei Lehrgänge zeichnet Professorin Barbara Grötz (LFS Hollabrunn) verantwortlich.

„Unsere Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer werden intensiv betreut und erfolgreich gefördert: Die Abschlussquote liegt bei rund 90 Prozent. Das spricht für die hohe Qualität der Ausbildung“, so Lehrgangsleiterin Elke Hammerschmidt-Groll, die auch betonte: „Mit dem Lehrgang an der LFS Krems haben Absolventinnen und Absolventen einer landwirtschaftlichen Berufs- oder Fachschule in Niederösterreich nun drei Standorte zur Auswahl.“ Die Berufsreifeprüfung umfasst die Fächer Deutsch und Kommunikation, Mathematik, Englisch sowie einen frei wählbaren Fachbereich. Die letzte Teilprüfung kann frühestens nach Vollendung des 19. Lebensjahres abgelegt werden.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Pressesprecher Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]