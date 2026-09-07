ÖAMTC easy way macht Mobilität flexibler, günstiger und nachhaltiger

Wien (OTS) -

Moderne Mobilität bedeutet, je nach Strecke, Anlass oder Entfernung unterschiedliche Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren. Öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad, Auto und Sharing-Angebote ergänzen sich dabei zunehmend. Wer beispielsweise mit dem Zug in eine andere Stadt fährt, kann für die letzten Kilometer ein Sharing-Fahrzeug nutzen. Auch für Ausflüge, Besorgungen oder Reisen bieten Sharing-Angebote eine praktische Ergänzung, wenn kurzfristig zusätzliche Mobilität gefragt ist.

Mit dem neuen Shared-Mobility-Portal "ÖAMTC easy way" setzt der Mobilitätsclub genau hier an: Clubmitglieder erhalten über ihren bestehenden "Mein ÖAMTC"-Account Zugang zu verschiedenen Car- und Bikesharing-Angeboten – nach einmaliger Registrierung und Führerscheinverifizierung, mit gesammelter Abrechnung über den ÖAMTC. Aktuell sind tim Graz, Radland NÖ/nextbike und Carsharing Österreich (CSÖ) dabei. Das Angebot wird laufend um weitere Anbieter und Regionen erweitert.

"Sharing-Angebote sind aus Sicht des ÖAMTC ein wichtiger Baustein moderner Mobilität. Denn: Mobilität muss sich heute stärker an den jeweiligen Bedürfnissen orientieren. Oft ist die Kombination aus Bahn, Fahrrad, öffentlichem Verkehr, Auto und Sharing die sinnvollste Lösung", erklärt ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik.

Mobil sein, Kosten sparen und Ressourcen schonen

Neben der Flexibilität bietet Sharing auch weitere Vorteile: Für Konsument:innen fallen Kosten nur dann an, wenn ein Fahrzeug tatsächlich genutzt wird. "Sharing ermöglicht es, flexibel mobil zu sein und unterschiedliche Mobilitätsformen auszuprobieren", sagt Kloboucnik. Werden Fahrzeuge zudem von mehreren Personen genutzt, lassen sich vorhandene Kapazitäten besser auslasten. Besonders interessant ist aus Sicht des Mobilitätsclubs die Kombination mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen, was die persönliche Mobilität nachhaltiger macht.

Einfacher Zugang mit ÖAMTC easy way

Das neue Portal bündelt unterschiedliche Sharing-Anbieter unter einem Dach. Clubmitglieder registrieren sich einmalig, verifizieren ihren Führerschein und können danach Fahrzeuge verschiedener Anbieter nutzen. Die Abrechnung läuft gesammelt über den ÖAMTC.

"Mit ÖAMTC easy way wollen wir den Zugang zu Sharing so einfach wie möglich machen und unterschiedliche Mobilitätsangebote stärker miteinander verbinden. Damit schaffen wir eine zusätzliche Option für alle, die je nach Situation flexibel entscheiden möchten, wie sie unterwegs sind", so Kloboucnik.

Vorteile von ÖAMTC easy way im Überblick