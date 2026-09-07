Reminder Initiative Wund?Gesund!: Dialogforum „Gerechter Zugang zum Wundmanagement: Integrierte Versorgungsmodelle und Health Equity“

Wien (OTS) -

Chronische Wunden betreffen eine große Zahl an Menschen in Österreich und stellen sowohl Betroffene als auch das Gesundheitswesen vor große Herausforderungen. Wesentlich ist für sie alle die Chancengerechtigkeit punkto Zugang zu Leistungen. Wie integrierte Versorgungsmodelle für alle Betroffenen dazu beitragen können, steht im Zentrum des kommenden Dialogforums der Initiative Wund?Gesund! am 10. September 2026.

Am Panel:

Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig

Dir. Mag. Dr. Michael Müller, SVS, Geschäftsbereich Leistung und Prävention

DDr. med. univ. Alexander Eisenmann, Health Expert, Evidenz und Qualitätsstandards, Gesundheit Österreich GmbH

Dr.in Anna Vavrovsky, MSc, MSJ, Gründerin und Managing Partner, Academy for Value in Health

Mag.a Martina Laschet, Initiative Wund?Gesund!

Mag. Philipp Lindinger, Initiative Wund?Gesund!

Die Initiative Wund?Gesund! ( https://wund-gesund.at ) bringt Unternehmen und Kooperationspartner aus dem Gesundheitswesen zusammen, um die Wundversorgung in Österreich gemeinsam weiterzuentwickeln. Im Fokus steht eine bedarfsgerechte und optimale Versorgung der Patient:innen mit geeigneten Medizinprodukten – von einfachen Wundpflastern über hydroaktive Wundauflagen bis zu innovativen Verfahren wie der Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder online teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir Sie um Anmeldung an [email protected] . Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

Dialogforum „Gerechter Zugang zum Wundmanagement: Integrierte Versorgungsmodelle und Health Equity“

Datum: 10.09.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich