Generali startet neue Berufsunfähigkeitsversicherung für junge Menschen

Wien (OTS) -

Berufsunfähigkeit zählt zu den größten finanziellen Risiken im Erwerbsleben. Gerade junge Menschen unterschätzen die möglichen Folgen jedoch häufig. In Österreich wird laut dem Statistisches Handbuch der Sozialversicherung rund jede vierte Person im Laufe ihrer Karriere berufsunfähig. Mit der neuen Start-Berufsunfähigkeitsversicherung (Start-BU) bietet die Generali nun eine speziell auf junge Menschen und Berufseinsteiger_innen zugeschnittene Lösung an. Diese ermöglicht einen leistbaren Einstieg in die Absicherung der eigenen Arbeitskraft.

Gerade in den ersten Berufsjahren verfügen Erwerbstätige meist über geringe finanzielle Rücklagen. Wohnen, Mobilität oder Kredite können aber bereits einen wesentlichen Teil der Ausgaben ausmachen. Fällt das regelmäßige Einkommen aufgrund einer Berufsunfähigkeit weg, entsteht oft eine erhebliche finanzielle Herausforderung. Die Start-Berufsunfähigkeitsversicherung kann diese Vorsorgelücke verringern und gibt Kund_innen von Beginn ihres Berufslebens an Sicherheit.

„Viele junge Menschen fühlen sich gesund und leistungsfähig. Sie setzen sich daher kaum mit dem Risiko einer Berufsunfähigkeit auseinander. Ein gesundheitlicher Schicksalsschlag kann jedoch unerwartet eintreten und erhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Mit der Start-Berufsunfähigkeitsversicherung schaffen wir eine einfache und leistbare Möglichkeit, die eigene Arbeitskraft frühzeitig abzusichern und finanzielle Stabilität für die Zukunft aufzubauen“, sagt Sabine Ortner, Chief Insurance Officer Leben/Kranken der Generali.

Früh starten zahlt sich aus

Die neue Start-Berufsunfähigkeitsversicherung berücksichtigt die Lebensrealität der jungen Generation. In den ersten fünf Jahren nach dem Karrierestart profitieren Kund_innen von reduzierten Prämien und besonders günstigen Konditionen in der Einkommensvorsorge. Die vereinbarte Berufsunfähigkeitspension steht von Beginn an in voller Höhe zur Verfügung.

Kommt es zu einer Berufsunfähigkeit von mindestens 50 Prozent, die mindestens sechs Monate andauert, wird die vereinbarte Pension ausbezahlt und die Prämienzahlung entfällt während des Leistungsbezugs. Der Versicherungsschutz gilt weltweit - sowohl während der Arbeit als auch in der Freizeit. Die Absicherung bleibt auch bei einem späteren Jobwechsel unverändert bestehen. Nach den ersten fünf Jahren erfolgt automatisch die Anpassung auf die vertraglich vereinbarte Prämie.

So unterstützt die Generali junge Menschen dabei, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu sichern, damit sie sich in einer herausfordernden Lebenssituation auf das Wesentliche konzentrieren können.

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter_innen; Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt. Die Produkinformationsblätter stehen online unter generali.at/privatkunden/vorsorge/kundeninformationsblaetter/ zur Verfügung.



DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen, 4.500 Mitarbeiter_innen und knapp 2 Millionen Kund_innen zu den führenden Versicherungsgesellschaften in Österreich. Sie ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.