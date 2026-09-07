ERINNERUNG Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen

Wien (OTS) -

Im Zuge der Industriestrategie wurde die Neuentwicklung und Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen mit klarem „Mission Statement“ vereinbart (Maßnahme 01). Die zuständigen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke werden diese im Zuge eines Pressegesprächs vorstellen.



Ort: Pressezentrum Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien

Datum: Di, 8.9.2026

Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr



Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein.

Anmeldungen bitte unter: [email protected]

Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen

Datum: 08.09.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET, 5. Stock, Pressezentrum Zugang über Tor 2 (Sozialministerium)

Stubenring 1

1010 Wien