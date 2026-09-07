- 07.09.2026, 09:30:32
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ERINNERUNG Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen
Am 8. September um 13 Uhr
Im Zuge der Industriestrategie wurde die Neuentwicklung und Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen mit klarem „Mission Statement“ vereinbart (Maßnahme 01). Die zuständigen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke werden diese im Zuge eines Pressegesprächs vorstellen.
Ort: Pressezentrum Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien
Datum: Di, 8.9.2026
Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr
Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein.
Anmeldungen bitte unter: [email protected]
Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen
Anmeldungen bitte unter: [email protected]
Datum: 08.09.2026, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: BMWET, 5. Stock, Pressezentrum Zugang über Tor 2 (Sozialministerium)
Stubenring 1
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
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