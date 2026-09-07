Zertifikate für erfolgreichen Abschluss des Grundkurses „Außerschulische Jugendarbeit“ verliehen

St. Pölten (OTS) -

Im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung erhielten kürzlich die 17 Absolventinnen des Grundkurses „Außerschulische Jugendarbeit“ ihre Zertifikate. Der Lehrgang vermittelt umfassende fachliche und praktische Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und bildet eine wichtige Grundlage für Tätigkeiten in der offenen Jugendarbeit sowie in der institutionellen Betreuung. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gratuliert zum erfolgreichen Abschluss und meint: „Mit dem Absolvieren dieses Lehrgangs haben die Teilnehmerinnen wertvolle Qualifikationen erworben, die sie auf die verantwortungsvolle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorbereiten. Junge Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen, setzt fachliches Know-how ebenso voraus wie Engagement, Empathie und Verantwortungsbewusstsein. Für diesen wichtigen Beitrag wünsche ich allen Absolventinnen viel Erfolg und Freude.“

Der Grundkurs „Außerschulische Jugendarbeit“ umfasste insgesamt 200 Ausbildungsstunden, davon 170 Stunden Theorie und 30 Stunden Praxis. Inhaltliche Schwerpunkte lagen unter anderem in den Bereichen Gruppendynamik und Konfliktmanagement, Kinder- und Jugendrecht, Pädagogik und Freizeitgestaltung sowie Psychologie und Suchtprävention. Ergänzt wurde die Ausbildung durch ein verpflichtendes Praktikum in der offenen Jugendarbeit oder in der Ferienbetreuung. Den Abschluss des Lehrgangs bildete die Präsentation eines Praxisprojekts vor einer Fachjury. „Die eingereichten Projekte haben eindrucksvoll gezeigt, mit wie viel Motivation, Kreativität und Engagement die Teilnehmerinnen an die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen herangehen. Ich freue mich sehr über die erfolgreichen Abschlüsse und wünsche allen Absolventinnen einen gelungenen Start in ihre weitere berufliche Laufbahn“, betont Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH.

Der Lehrgang qualifiziert Absolventinnen und Absolventen für Tätigkeiten in der offenen Jugendarbeit sowie in verschiedenen Bereichen der institutionellen Betreuung. Darüber hinaus eröffnet er die Möglichkeit zur Teilnahme an weiterführenden Aufbaulehrgängen. Zudem bestehen Beschäftigungsperspektiven im Bereich der Freizeitbetreuung der Familienland Niederösterreich GmbH. Organisiert wurde der Grundkurs „Außerschulische Jugendarbeit“ von der Familienland Niederösterreich GmbH in Kooperation mit dem Land Niederösterreich, Abteilung Soziales und Generationenförderung. Aktuelle Kurse und Ausbildungen im Rahmen der Familienland*Lernwerkstatt der Familienland Niederösterreich GmbH befinden sich auf www.familienland.at

Nähere Informationen: Familienland Niederösterreich GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail [email protected], oder Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail [email protected], www.familienland.at