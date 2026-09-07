Publikumsmagnet Reichenauer Kultursommer: Neuer Besuchsrekord für das Festival der AK Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Mit einem stimmungsvollen Schlussakkord geht der 7. Reichenauer Kultursommer der AK Niederösterreich zu Ende: Was mit einer restlos ausverkauften Premiere des Kabarett-Duos Monica Weinzettl und Gerold Rudle begann, fand nun mit einer gefeierten Matinée von Ursula Strauss, Christian Dolezal und Karl Stirner seinen feierlichen Abschluss. Die Bilanz der diesjährigen Spielzeit fällt fulminant aus: Mit mehr als 2.800 Besucher:innen bei insgesamt 13 Veranstaltungen verzeichnet das Festival einen neuen Allzeit-Besuchsrekord.

Neun der 13 Termine waren restlos ausverkauft. Die Entscheidung, aufgrund der Umbauarbeiten im Parkhotel Hirschwang einmalig in den Festsaal des Schlosses Reichenau auszuweichen, erwies sich als voller Erfolg.

Wieser: „Erfolg ist für uns Ansporn“

„Dass wir trotz des Ausweichquartiers einen neuen Besuchsrekord aufstellen konnten, zeigt, wie tief der Reichenauer Kultursommer mittlerweile in der gesamten Region und darüber hinaus verankert ist“, zieht AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser Bilanz. „Die Gäste haben den Wechsel ins Schloss Reichenau hervorragend angenommen. Dieser Erfolg ist für uns der beste Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen – mit einem leistbaren Angebot quer durch viele verschiedene Genres, von Literatur über Musik bis Kabarett.“

Ausblick 2027: Rückkehr ins neugestaltete Parkhotel Hirschwang

Die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen bereits auf Hochtouren. Von 6. bis 29. August 2027 kehrt der Kultursommer an seinen Stammort zurück: Geplant sind voraussichtlich zwölf Veranstaltungen im modernisierten und klimatisierten Raxsaal des Parkhotels Hirschwang.

Das Publikum darf sich auch im kommenden Jahr auf einen bunten Mix aus Literatur, Musik und Humor freuen. Ein Highlight steht bereits fest: Am 29. August 2027 um 11 Uhr laden Adi Hirschal und Wolfgang Böck mit ihrem Erfolgsformat „35 Jahre Strizzilieder“ zu einer musikalischen Matinée.

Der Startschuss für den Ticketverkauf und die Präsentation des vollständigen Programms erfolgen am 15. Oktober 2026.