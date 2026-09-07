AK Summer in the City: Wie Grätzl-Events die Demokratie stärken können

Wien (OTS) -

Die AK Wien hat den Sommer genutzt, um mehr demokratisches Miteinander durch Gespräche in den Grätzln zu ermöglichen. Mit sieben Veranstaltungen im Rahmen von „AK Summer in the City“ war die Arbeiterkammer vom 28. Juli bis zum 5. September vor Ort bei ihren Mitgliedern. Neben kostenlosen Familienfesten, Open-Air-Kino und Musik und Tanz waren die „Mit-Mach-Spiele“ immer dabei: Dabei kommen die Besucher:innen spielerisch ins Gespräch. So kann man auf einer Ungleichheitswaage einstellen, wie gerecht man sich am Arbeitsplatz behandelt fühlt. Ein weiteres Mitmach-Spiel regt dazu an, zu schätzen, wie viel man durchschnittlich an Miete für eine Wohnung in Wien zahlen muss. Allgegenwärtig auf allen acht Events: Das Thema Teuerung. „Mit Spielen, Zuhören und guten Gesprächen im Grätzl ums Eck hat die Arbeiterkammer tausende Wiener:innen zusammen gebracht“, so AK Präsidentin Renate Anderl. Das sei umso wichtiger, weil Umfragen bestätigen, dass sich viele Menschen von der Politik nicht mehr abgeholt fühlen.

Natürlich gab es bei den AK Veranstaltungen gratis Rechtsberatungen vor Ort. Außerdem bot die Arbeiterkammer am Wallensteinplatz, einem Grätzel mit hohem Altbaubestand, einen kostenlosen Altbau-Mietencheck an. Mit dieser „aufsuchenden Information“ überprüfen die Arbeiterkammer-Berater:innen Mietverträge und Miethöhe direkt vor Ort , „Nah bei den Menschen, mit gutem Rat und einem offenen Ohr: Das setzen die AK Veranstaltungen von Summer in the City um“, so die AK Präsidentin.