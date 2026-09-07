Goldener Herbst in der Region Hall-Wattens

Hall in Tirol (OTS) -

An den Bäumen verfärben sich die Blätter und die Temperaturen werden milder – der Herbst zieht ins Land. Herbstzeit bedeutet perfektes Wetter für Wanderungen, Fahrrad- oder Mountainbiketouren und köstliches Schlemmen in der Ferienregion Hall-Wattens.

Die Natur im Herbstkleid erleben

Im goldenen Herbst haben Wanderungen einen ganz besonderen Charme. So auch die Wanderung zu einem der Kraftorte in der Region Hall-Wattens, der Walderalm. Egal ob familienfreundliche Wanderung oder aktives Wandern am Berg, verschiedene Touren bieten allen die Möglichkeit die Walderalm zu besuchen. Die Alm liegt auf einem idyllischen Plateau und eröffnet wundervolle Blicke auf unzählige Berge in den Tuxer Alpen bis hin zu den schroffen Felswänden des Karwendel. Hier kann man die herbstliche Natur von ihrer schönsten Seite genießen und neue Kraft tanken.

Zeigt sich der Herbst einmal von seiner rauen Seite, bietet die Region Hall-Wattens zahlreiche Museen zu entdecken. Im Bergbaumuseum wird die Geschichte des Salzabbaus erzählt, in der Münze Hall dreht sich alles um die Entstehung des ersten Talers und die Entwicklung des Dollars. Auch die Swarovski Kristallwelten in Wattens sind immer einen Besuch wert.

Herbstnatur erleben ab 98Ꞓ

Im Herbst ist ab einem Preis von 98Ꞓ für zwei Übernachtungen die Natur-Genießerreise buchbar. Das Paket bietet dem Gast die Möglichkeit, eine geführte Wanderung aus dem Sommerwochenprogramm mitzumachen, oder die Region Hall-Wattens auf eigene Faust auf einem E-Bike zu erkunden.

Wer die Wanderschuhe für einen Tag zur Seite legen will, für den kommt hier ein Veranstaltungstipp:

Vom 02. bis 04. Oktober 2026 wird beim „Haller Freudenfeuer“ das Mittelalter lebendig. Historische Marktstände, Handwerksvorführungen, Musik, Tanz und ein Zeltlager verwandeln die Haller Altstadt in eine bunte mittelalterliche Festwelt. Höhepunkt ist das lodernde Freudenfeuer am Oberen Stadtplatz.

Weitere Infos hier: https://www.hall-wattens.at/de/hall-in-tirol/events/freudenfeuer-hall-in-tirol.html