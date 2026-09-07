ÖAAB Wien gratuliert Gust Wöginger zur Wiederwahl als Bundesobmann

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Gu(s)t für die Zukunft. Mit Herz und Hausverstand“ startet Wöginger gemeinsam mit einem neu aufgestellten Führungsteam in die kommenden fünf Jahre. Mit 95,9 Prozent der Stimmen haben die Delegierten beim ÖAAB-Bundestag ein klares Zeichen des Vertrauens und der Geschlossenheit gesetzt.

„Wir gratulieren Gust Wöginger sehr herzlich zur Wiederwahl. Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatz und seiner Nähe zu den Menschen ist er die richtige Persönlichkeit, um den ÖAAB auch in Zukunft kraftvoll zu führen“, betonen ÖAAB-Wien-Landesobmann Hannes Taborsky und Landesgeschäftsführer Stefan Lochmahr.

Starkes Team für die kommenden fünf Jahre

Gemeinsam mit seinem neu aufgestellten Team will Wöginger die erfolgreiche Arbeit des ÖAAB fortsetzen und die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt aktiv gestalten. Das Team vereint unterschiedliche Perspektiven und umfangreiche Erfahrung aus den wesentlichen Bereichen der Arbeitswelt.

Dem neuen Führungsteam gehören neben Gust Wöginger auch Romana Deckenbacher, Christine Haberlander, Veronika Marte, Dominik Mainusch, Günther Ruprecht und Christiane Teschl-Hofmeister an.

Der ÖAAB Wien steht für Leistung, Zusammenhalt, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und freut sich auf die weitere enge und konstruktive Zusammenarbeit mit Gust Wöginger und dem Bundes-ÖAAB.

„Gemeinsam werden wir auch in Zukunft mit Herz und Hausverstand für die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eintreten. Der ÖAAB Wien wird dabei ein verlässlicher und starker Partner sein, wenn es darum geht, die Anliegen der arbeitenden Menschen konsequent zu vertreten“, so Hannes Taborsky abschließend.