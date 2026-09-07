Wien/Vösendorf/Oberwaltersdorf (OTS) -

Der Benefiz Musical & Dinner Abend von Tierschutz Austria in der Bettfedernfabrik Oberwaltersdorf hat 10.000 Euro für das Tierschutzhaus Vösendorf erbracht. Der Reinerlös fließt in Aufnahme, medizinische Versorgung und Vermittlung der Schützlinge.

Erstes tierisches Best of Musical

Gestaltet wurde der Abend von den Darstellerinnen von „The Musical Sound – Best of Musicals“. Mit Nummern aus „Cats“, „Arielle“ und „Der König der Löwen“ verbanden sie Musicalklassiker mit dem Anliegen des Tierschutzes. Moderiert hat Stand-up-Comedian Sebastian Haring, Gewinner der Kabarett-Talente-Show 2024.

Die Bettfedernfabrik, langjähriger Kooperationspartner von Tierschutz Austria, stellte den Veranstaltungsort. Exklusivsponsor war HEROSAN.

Initiiert hatte den Abend Daniela Waller, Events und Kooperationen bei Tierschutz Austria. Die Musicalfanin will das Format künftig jährlich fortsetzen: „ Ein Traum ist wahr geworden: ein solcher Abend für den Tierschutz. Umso schöner, dass wir mit 10.000 Euro den Tieren in Vösendorf direkt helfen können.“

Tierschutz Austria dankt Sponsor, Veranstaltungsort, Künstlerinnen, Moderator und den Gästen.



Fotos (honorarfrei)

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