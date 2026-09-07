  • 07.09.2026, 09:03:32
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Handyverbot Schule: Neues Buch liefert Daten für Ausweitung auf Oberstufe

Während auf Bundesebene noch evaluiert wird, setzen immer mehr Schulen bereits eigenständig strengere Regeln um.

Wien (OTS) - 

Im Juni evaluierte das Anton Proksch Institut das geltende Handyverbot bis zur 8. Stufe, strengere Regeln für die Oberstufe stehen im Raum. Zu Schulbeginn liefert das neue Buch „Handyfreie Schule" von Andrea Buhl-Aigner erstmals einen vollständigen Praxisleitfaden mit belastbaren Daten.

In einem Schul-Experiment wurden auf den Handys der Schüler:innen pro Unterrichtsstunde bis zu 94 Benachrichtigungen gemessen. Die Zahlen widersprechen der These, Oberstufenschüler:innen benötigten vor allem Eigenverantwortung statt klarer Regeln.

Buhl-Aigner hat über 100 Schulen begleitet und dokumentiert erstmals den kompletten Umsetzungsprozess zweier Schulen. Eine Befragung von 1.637 Personen bestätigt überwiegend positive Effekte. Kritikpunkte betreffen zu wenige Ausnahmen für die Oberstufe sowie erschwerte Eltern-Kind-Kommunikation.

„Bis jetzt hat jede Schule bei Null begonnen", so Buhl-Aigner. „In 'Handyfreie Schule' werden diese Informationen erstmals gesammelt und strukturiert zur Verfügung gestellt."

Kostenlose Leseprobe

"Handyfreie Schule - Vom Dauerkonflikt zur gelebten Regel"

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