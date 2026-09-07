  • 07.09.2026, 09:00:50
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  • OTS0013

Hall of Ball – offizielle Eröffnung in Premstätten

Sportfest und Festakt mit Landeshauptmann Mario Kunasek am 10. September 2026

Premstätten (OTS) - 

Aus einer großen Idee wird ein neuer Ort für Bewegung, Begegnung und sportliche Zukunft: Am 10. September 2026 wird die Hall of Ball im Freizeitzentrum Schwarzlsee in Premstätten offiziell eröffnet. Mit Europas größter Indoor-Kunstrasenhalle ihrer Art erhält die Steiermark eine Sportstätte, die Vereinen, Schulen, Kindern und Veranstaltern an 365 Tagen im Jahr verlässliche Bedingungen bietet. Landeshauptmann Mario Kunasek nimmt am Festakt teil und wird die Siegerteams des großen Eröffnungsturniers auszeichnen.

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Die Key Moments am 10. September 2026

09:00 bis 12:30 Uhr Eröffnungsturnier U8- und U11-Mannschaften

12:30 Uhr Turnierende · Finalspiele und Ergebnisse bestätigt

13:00 Uhr Gästeempfang · Akkreditierung und Catering

14:00 Uhr Ankunft des LH · Kurzer Doorstep nach Freigabe

14:10 Uhr Pressekonferenz und Festakt · im Beisein des LH

14:45 Uhr Siegerehrung · Pokalübergabe durch den LH

15:25 Uhr Eröffnungsakt · Banddurchschneiden, Ehrenanstoß und Pressefoto

ab 15:35 Uhr Sportfest · Gespräche und Interviews nach Freigabe

Ort: Schwarzl Freizeitzentrum, Thalerhofstraße 85, 8141 Premstätten.

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Ihr Pressekontakt für Anmeldungen:

Hall of Ball
Manuela Reiner
Telefon: 0800 880 841
E-Mail: [email protected]
www.hallofball.eu

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