- 07.09.2026, 09:00:50
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Hall of Ball – offizielle Eröffnung in Premstätten
Sportfest und Festakt mit Landeshauptmann Mario Kunasek am 10. September 2026
Aus einer großen Idee wird ein neuer Ort für Bewegung, Begegnung und sportliche Zukunft: Am 10. September 2026 wird die Hall of Ball im Freizeitzentrum Schwarzlsee in Premstätten offiziell eröffnet. Mit Europas größter Indoor-Kunstrasenhalle ihrer Art erhält die Steiermark eine Sportstätte, die Vereinen, Schulen, Kindern und Veranstaltern an 365 Tagen im Jahr verlässliche Bedingungen bietet. Landeshauptmann Mario Kunasek nimmt am Festakt teil und wird die Siegerteams des großen Eröffnungsturniers auszeichnen.
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Die Key Moments am 10. September 2026
09:00 bis 12:30 Uhr Eröffnungsturnier U8- und U11-Mannschaften
12:30 Uhr Turnierende · Finalspiele und Ergebnisse bestätigt
13:00 Uhr Gästeempfang · Akkreditierung und Catering
14:00 Uhr Ankunft des LH · Kurzer Doorstep nach Freigabe
14:10 Uhr Pressekonferenz und Festakt · im Beisein des LH
14:45 Uhr Siegerehrung · Pokalübergabe durch den LH
15:25 Uhr Eröffnungsakt · Banddurchschneiden, Ehrenanstoß und Pressefoto
ab 15:35 Uhr Sportfest · Gespräche und Interviews nach Freigabe
Ort: Schwarzl Freizeitzentrum, Thalerhofstraße 85, 8141 Premstätten.
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Manuela Reiner
Telefon: 0800 880 841
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