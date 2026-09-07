- 07.09.2026, 09:00:49
- /
- OTS0012
Klinik Donaustadt lädt zu „Fertigstellung Rohbau/Dachgleiche Neue Speisenversorgung“ ein
Der Rohbau der neuen Speisenversorgung der Klinik Donaustadt ist fertig. Zu diesem Anlass lädt die Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes und die Klinik Donaustadt zu einer Dachgleichen-Feier ein.
RednerInnen:
- Herwig Wetzlinger, Wiener Gesundheitsverbund
- Michael Lischent, Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH
- Manfred Führer, Klinik Donaustadt
- Jing Hu, Neos
Zeit: 10.09. 26 ab 9 Uhr
Ort: Klinik Donaustadt, Langobardenstraße 122, 1220 Wien
Zugang: Haupteingang Klinik Donaustadt, Pavillon 3, Ausgang Garten, den Bauzaun entlang, Eingang zu Baustelle
Bitte tragen Sie festes Schuhwerk.
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Lisa Grüner
Generaldirektion Unternehmenskommunikation
Kommunikation Bauprojekte Klinik Donaustadt
Mobil: +43 664 223 23 03
[email protected]
bauprojekte.gesundheitsverbund.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK