Klinik Donaustadt lädt zu „Fertigstellung Rohbau/Dachgleiche Neue Speisenversorgung“ ein

Wien (OTS) -

Der Rohbau der neuen Speisenversorgung der Klinik Donaustadt ist fertig. Zu diesem Anlass lädt die Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes und die Klinik Donaustadt zu einer Dachgleichen-Feier ein.

RednerInnen:

Herwig Wetzlinger, Wiener Gesundheitsverbund

Michael Lischent, Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH

Manfred Führer, Klinik Donaustadt

Jing Hu, Neos

Zeit: 10.09. 26 ab 9 Uhr

Ort: Klinik Donaustadt, Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Zugang: Haupteingang Klinik Donaustadt, Pavillon 3, Ausgang Garten, den Bauzaun entlang, Eingang zu Baustelle

Bitte tragen Sie festes Schuhwerk.