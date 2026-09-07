  • 07.09.2026, 09:00:49
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  • OTS0012

Klinik Donaustadt lädt zu „Fertigstellung Rohbau/Dachgleiche Neue Speisenversorgung“ ein

Wien (OTS) - 

Der Rohbau der neuen Speisenversorgung der Klinik Donaustadt ist fertig. Zu diesem Anlass lädt die Generaldirektion des Wiener Gesundheitsverbundes und die Klinik Donaustadt zu einer Dachgleichen-Feier ein.

RednerInnen:

  • Herwig Wetzlinger, Wiener Gesundheitsverbund
  • Michael Lischent, Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH
  • Manfred Führer, Klinik Donaustadt
  • Jing Hu, Neos

Zeit: 10.09. 26 ab 9 Uhr

Ort: Klinik Donaustadt, Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Zugang: Haupteingang Klinik Donaustadt, Pavillon 3, Ausgang Garten, den Bauzaun entlang, Eingang zu Baustelle

Bitte tragen Sie festes Schuhwerk.

Rückfragen & Kontakt

Mag.a Lisa Grüner
Generaldirektion Unternehmenskommunikation
Kommunikation Bauprojekte Klinik Donaustadt

Mobil: +43 664 223 23 03
[email protected]
bauprojekte.gesundheitsverbund.at

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