40 Jahre RDB: MANZ feiert vier Jahrzehnte digitale Rechtsinformation über den Dächern Wiens

Wien (OTS) -

Anlässlich des 40. Geburtstags der RDB Rechtsdatenbank lud der juristische Fachverlag MANZ Anfang September zu einem sommerlichen Jubiläumsabend über den Dächern Wiens. Autor:innen, Kund:innen, Geschäftspartner:innen und langjährige Wegbegleiter:innen der RDB kamen zusammen, um gemeinsam auf die Geschichte der ersten österreichischen Online-Rechtsdatenbank anzustoßen und ihre Zukunft zu feiern. Auch Vertreter:innen langjähriger Partnerverlage wie etwa des Jan Sramek Verlags, des Kitzler Verlags/Finanzverlags sowie des ÖVI waren unter den Gästen. Die hochwertigen juristischen Inhalte von mehr als 40 Partnerverlagen bereichern seit vielen Jahren das Angebot der RDB und tragen damit wesentlich zur Vielfalt der verfügbaren Fachinformation bei.

Bei ausgewählten kulinarischen Köstlichkeiten, DJ-Musik und der einen oder anderen Reminiszenz an die 1980er-Jahre bot der Abend Gelegenheit für persönliche Begegnungen und Gespräche in entspannter Atmosphäre. Vor allem aber stand ein Meilenstein im Mittelpunkt, der die juristische Recherche in Österreich nachhaltig verändert hat: 40 Jahre RDB.

Von der digitalen Pionieridee zur modernen Rechercheplattform

Als Österreichs erste Rechtsdatenbank hat die RDB vor 40 Jahren einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Rechtsinformation gesetzt. Was damals mit frühen Datenbankabfragen begann, ist heute eine umfassende Rechercheplattform mit mehr als 3,5 Millionen Dokumenten und durchschnittlich rund vier Millionen Suchanfragen pro Monat.

In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich die RDB kontinuierlich weiterentwickelt. Moderne Funktionen wie die 2023 eingeführte KI-basierte semantische Suche und die Ähnlichkeitssuche ergänzen heute die klassische Recherche. Auch Features wie der „Linkbutler“, die „Klausel-Bibliothek“ und die „Linkvorschau“ erleichtern die tägliche Arbeit mit juristischen Inhalten.

KI verändert die juristische Recherche

Das Jubiläum ist für MANZ zugleich Anlass, nach vorne zu blicken. Denn die juristische Recherche befindet sich erneut in einer Phase grundlegender Veränderung. Künstliche Intelligenz eröffnet neue Möglichkeiten, juristische Inhalte nicht nur schneller zu finden, sondern auch einzuordnen, miteinander zu verknüpfen und für konkrete Fragestellungen nutzbar zu machen.

Mit Genjus KI hat MANZ bereits ein Produkt auf Basis generativer KI etabliert. Mit MANZ-Noxtua steht zudem ein umfassender Legal AI Workspace zur Verfügung. Die RDB selbst entwickelt ihre Recherchetechnologien kontinuierlich weiter und bleibt damit ihrem Anspruch treu, juristische Fachinformation mit innovativer Technologie zu verbinden.

Gemeinsam auf die nächsten 40 Jahre anstoßen

„Man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen, sagt ein afrikanisches Sprichwort. Auch die RDB ist über die vergangenen 40 Jahre durch das Engagement vieler Menschen gewachsen. Unzählige Autor:innen, Redakteur:innen, Software-Entwickler:innen, IT-Techniker:innen, Schulungsexpert:innen und viele andere haben zu ihrem Erfolg beigetragen. Besonders freue ich mich, dass auch jene Mitarbeiter:innen, die von Anfang an dabei waren, heute mit uns feiern. Ihnen allen gilt mein herzlicher Dank und meine besten Wünsche für weitere erfolgreiche Jahre und Jahrzehnte der RDB“, so Mag. Susanne Stein-Pressl, geschäftsführende Gesellschafterin von MANZ.

Der Blick vom Dach in der Radisson RED Rooftop Bar machte dabei auch symbolisch deutlich: Die RDB hat ihre Wurzeln in einer Zeit, in der digitale Rechtsinformation noch Zukunftsmusik war. Heute ist sie selbst Teil einer neuen technologischen Zukunft und damit längst noch nicht am Ende ihrer Entwicklung.

Geburtstagsangebot: 40 Jahre RDB, 40 Prozent geschenkt

Wer die RDB bisher noch nicht nutzt, kann das Jubiläumsjahr zum Einstieg nutzen: Neukund:innen erhalten bei Neuabschluss eines RDB-Abonnements im Jahr 2026 40 Prozent Rabatt auf den jeweils gültigen monatlichen Abopreis.

Mehr Informationen finden Sie unter: RDB Rechtsdatenbank.