Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker, ein Motorradlenker und ein Quadlenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 03. September 2026, im Bezirk Oberwart, Burgenland, bei dem der oben erwähnte Motorradlenker getötet wurde. Ein 55-jähriger Motorradlenker kam auf einer Landesstraße L, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Rechtskurve zu Sturz. Er wurde über eine Leitschiene und gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, wodurch er sich tödliche Verletzungen zuzog. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 55-Jährige noch am Unfallort. Am Wochenende, zum Ende der Sommerferien im Burgenland, Niederösterreich und Wien, verunglückte einer der fünf verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Jeweils zwei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B und Gemeindestraßen und eine auf einer Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in der Steiermark und je einer im Burgenland, Oberösterreich und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung. Alle fünf tödlichen Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 6. September 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 247 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 277 und 2024 245.