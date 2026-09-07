ViennaEstate startet Vermarktung in 1030 Wien: 11 Wohnungen mit Potenzial für individuelle Wohnideen

Wien (OTS) -

In der Kleistgasse 29 im Herzen des 3. Bezirks gelangen elf Altbauwohnungen mit Potenzial zum Verkauf. Das Projekt richtet sich an all jene, die von den eigenen vier Wänden träumen und ein Zuhause schaffen möchten, das ihre persönliche Handschrift trägt. Historischer Wohncharme trifft hier auf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und die seltene Chance, Eigentum in begehrter Lage leistbar zu erwerben.

Die markante Eckliegenschaft in der Kleistgasse 29 präsentiert sich nach einer umfassenden Revitalisierung in neuem Glanz. Teilweise neue Balkone und Loggien, ein modernes Dachgeschoss mit acht Wohneinheiten Straßenfassade, ein frisch saniertes Stiegenhaus sowie ein neu errichteter Personenaufzug steigern die Wohnqualität nachhaltig. Die verfügbaren elf Wohnungen mit rund 31 bis 110 m² bieten die seltene Gelegenheit, in einem revitalisierten Altbau mit Charakter und Entwicklungspotenzial ein Zuhause ganz nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Die Einheiten eröffnen vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung: Großzügige Raumhöhen, klassische Altbaudetails und die wunderbare Atmosphäre eines Wiener Gründerzeithauses. Statt standardisierter Wohnlösungen können zukünftige Eigentümerinnen und Eigentümer ihre Vorstellungen Schritt für Schritt verwirklichen. Gerne in Abstimmung mit den Professionisten der ViennaEstate.

Leistbares Eigentum mit Gestaltungsspielraum

Während Neubauwohnungen in zentralen Wiener Lagen für viele Menschen zunehmend schwer leistbar werden, eröffnen Wohnungen mit Entwicklungspotenzial attraktive Alternativen. Die Kleistgasse 29 verbindet den Charakter eines klassischen Wiener Zinshauses mit der Freiheit, Wohnraum nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Das Projekt bietet die seltene Chance, Eigentum im begehrten 3. Bezirk zu erwerben und dabei persönliche Wohnideen Schritt für Schritt Wirklichkeit werden zu lassen. Damit spricht die Liegenschaft sowohl Eigennutzer*innen als auch Käufer*innen an, die auf die langfristige Werthaltigkeit historischer Wohnimmobilien setzen.

Kurz zusammengefasst:

√ 11 Altbauwohnungen mit Potenzial gelangen in 1030; Kleistgasse 29 in den Verkauf.

√ Ein Projekt für Käufer*innen, die Eigentum erwerben und ihre Wohnideen individuell verwirklichen möchten.

√ Historische Bausubstanz, hohe Räume und klassische Altbaudetails schaffen ein besonderes Wohnambiente.

√ Ausgewählte Wohnungen mit neuen Balkonen oder Loggien für mehr Wohnqualität

√ Revitalisierte Straßenfassade und aufgewertetes Stiegenhaus durch einen neuen Personenaufzug

√ ViennaEstate setzt mit dem Projekt auf leistbares Eigentum, Gestaltungsfreiheit und langfristige Wohnqualität.

Die Wohnungen sind nach Terminvereinbarung jederzeit zu besichtigen.

Besuchen Sie dazu unsere Webseite unter https://www.viennaestate.com/maklerinnenteam oder wenden Sie sich an Paula Socha unter [email protected] +43 676 839 85 816 oder [email protected] +43 676 839 85 815.

→ Details finden Sie auf unserer Webseite unter: https://www.viennaestate.com/kleistgasse

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