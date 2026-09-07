Vielfältige Kulturveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Der landesweite Dirndlgwandsonntag steht am Sonntag, 13. September, ganz im Zeichen der heimischen Tracht. Das Team der Volkskultur Niederösterreich freut sich auf die vielen Veranstaltungen zum Dirndlgwandsonntag im ganzen Land. Eine Auswahl ist unter: www.volkskulturnoe.at/veranstaltungen/dirndlgwandsonntag zu finden. Mit dem Hashtag #dirndlgwandsonntag kann man seine schönsten Schnappschüsse mit der Community teilen.

Im Weinviertler Museumsdorf Niedersulz stehen am Dirndlgwandsonntag ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit Blasmusik, eine moderierte Modenschau mit regionalen Trachtentrends und Volkstänze am Programm. Zudem lädt die Kleinregion Südliches Weinviertel zum Regionsfest ein, mit traditioneller Nussbaumpflanzung und einer Tombola zugunsten der Lebenshilfe Niederösterreich. Außerdem finden die Schaugartentage Niederösterreich mit Gartenwissen im Herbst zu Pflanzenvermehrung, Samen, Wilden Weinreben und Bienen am Samstag, 19., und Sonntag, 20. September, von 13 bis 17 Uhr im Museumsdorf statt.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf gastiert am Freitag, 11. September, um 19.30 Uhr das Schneeberger & Bakanic Quartett mit „Avanti, Avanti“. Infos, weitere Veranstaltungen und Tickets unter: www.konzerthaus-weinviertel.at

FRAGMENTE oder „Waun de Söö ins Schleidan kumd...“ heißt das Stück des ulk_confinio Theaters, das von 11. bis 27. September in Ulmerfeld rund um die NÖ Landesausstellung 2026 gezeigt wird. Auftakt ist im Gasthaus zum Kirchenwirt mit Begleitung an die Spielstätten in Häusern am Marktplatz Ulmerfeld. Infos: www.ulktheater.at

Das Konzert „Wo sind die Hippies hin?“ von und mit Gerald Jatzek und Klaus Bergmaier findet am Mittwoch, 9. September 2026, 19 Uhr in der Galerie Kultur Mitte Krems, Obere Landstraße 8, 1. Stock (über Café Berger) statt. Von Dienstag, 15., bis Samstag, 26. September, wird die Ausstellung Sigrid Koller „Zwischen den Schichten“ gezeigt. Infos: www.facebook.com/kultur.mitte.krems

Im Raum für Kunst im Lindenhof in Raabs an der Thaya startet am Freitag, 12. September, um 19 Uhr eine Ausstellung von Andreas Ortag, die dann bis 18. Oktober zu sehen sein wird. Parallel wird die Ausstellung der Reihe NöDOK on Tour mit dem Titel „Bildstörung“ mit Natascha Auenhammer, Peter Baldinger, Christian Bazant-Hegemark, Bettina Beranek, Robert Davis, Walter Ebenhofer, Wolfgang Grinschgl, Caroline Heider, Harding Meyer, Gabi Mitterer, Georg Pummer, Fritz Simak, Jürgen Wagner und Robert Zahornicky eröffnet. Infos: www.galerien-thayaland.at

Eine weitere Ausstellung der Reihe NöDOK on Tour wird am Donnerstag, 10. September, 19 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf eröffnet. Folgende Künstlerinnen und Künstler sind in der Ausstellung vertreten: Cornelia Caufmann, Barbara Doser, Michael Endlicher, Rainer Friedl, Robert Gruber, Katja Himmelbauer, Viktoria Körösi, Georg Lebzelter, Gabriele Lehner, Christine Maringer, Cheikh Niass, Gisela Reimer, Brigitte Sasshofer, Deborah Sengl, Fritz Simak und Jürgen Wagner. Ausstellungdauer: bis 11. Oktober. Infos: www.noedok.at

Nächster Programmhöhepunkt bei den Serenadenkonzerten ist die Schloss-Serenade am Sonntag,13. September, im Schlosstheater Laxenburg. Dort gibt es die seltene Gelegenheit, die befreundeten Weltklasse-Opernstars Camilla Nylund und Annely Peebo mit einem einzigartigen Programm von Mozart bis Mahler gemeinsam auf der Bühne zu erleben. Gottfried von Einem, einem der großen Opernkomponisten des 20. Jahrhunderts, ist die nach ihm benannte Serenade mit Bariton Daniel Gutmann, Pianistin Andrea Linsbauer und Schauspielstar Gerti Drassl als Rezitatorin am Samstag, 19. September, in Oberdürnbach gewidmet. Weitere Infos und Termine: www.serenadenkonzerte.at

SILAGE – ein neuer künstlerischer Jahrmarkt belebt das Kamptal: Von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. September, versammelt SILAGE Kunst, Musik, Theater und Kurioses rund um den SILO Plan/K in Plank am Kamp. Dieses neue Festival nimmt sich ausgerechnet den Jahrmarkt zum Vorbild. Programm unter: plan-k.at/silage-2026

Der Kultur- und Begegnungsort Löwinnenhof* (Linzer Straße 16) in St. Pölten bringt ein außergewöhnliches, spartenübergreifendes Community-Stück „gemEinsam“ auf die Bühne und sucht dafür noch Mitwirkende. Der große, kostenlose Kick-off-Workshop findet am Sonntag, 13. September, von 14 bis 20 Uhr statt. Infos: www.loewinnenhof.at

Nach der erfolgreichen Open-Air-Premiere der Herbst-Schubertiaden wartet im Schubert Schloss Atzenbrugg am Sonntag, 13. September, bereits der nächste Höhepunkt: Cornelius Obonya kommt mit „Haydn und die Jazz“ nach Atzenbrugg. Gemeinsam mit Peter Havlicek, Bertl Mayer, Emily Stewart und Peter Rosmanith verbindet er Haydn mit Jazz und Improvisation sowie Musik mit der Lyrik des schottischen Dichters Robert Burns. Bereits am Vormittag steht die Matinee „Franz Schubert und die Slowakei“ am Programm. Infos: www.schubertschloss.at

Mit ihrem Motivationsprogramm „DREAM BIG: Die Kunst, deine Träume zu leben" gastiert Christina Strasser am Montag, 14. September, um 19 Uhr im Theater am Steg in Baden. Infos: christinastrasser.com/dream-big

Bereits zum siebten Mal veranstaltet die Bertha von Suttner Friedensakademie von 19. September bis 5. Dezember 2026 ihr Friedenssymposium in Niederösterreich und Wien. Unter dem Motto „Frieden denken – Frieden fühlen – Frieden handeln!“ vereint die Veranstaltungsreihe wissenschaftliche Impulse, Begegnung, Literatur und Musik. Den Auftakt bilden am 19. und 20. September zwei Veranstaltungen mit der Psychologin, Psychotherapeutin und Buchautorin Regina Morgenstrahl im Rathaussaal Eggenburg. Weitere Termine: berthavonsuttnerfriedensakademie.org

Der international bekannte Violinist Paul Dangl, ein gebürtiger Waldviertler, gastiert mit seiner großartigen Formation Fretless demnächst im TAM-Theater an der Mauer. Das Programm „Lithuanian Stories“ wird am Freitag, 18. September 2026, 19.30 Uhr gemeinsam mit musik aktuell zu hören sein. Gleich am Sonntag, 20. September, steht „Herbstliebe“ mit Manfred Greisinger und der Liedermacherin Margot Selina am Programm. Infos: www.tam.at