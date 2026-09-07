  • 07.09.2026, 07:35:03
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GLS Bank Vorständin zur Landtagswahl Sachsen-Anhalt: Freiheit und Vielfalt sind Fundament für zukunftsfähige Wirtschaft

Aysel Osmanoglu in der GLS Bank, Februar 2026, Bochum. Aysel Osmanoglu // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/64894 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Bochum (OTS) - 

Der Wahlsieg der rechtsextremen Landes-AfD in Sachsen-Anhalt fällt überraschend hoch aus. GLS Bank Vorständin Aysel Osmanoglu betont die Bedeutung von Vielfalt und Freiheit in der Gesellschaft, damit die Wirtschaft sich zukunftssicher entwickeln kann. Jetzt sei der Zusammenhalt aller Demokrat*innen gefragt. Lesen Sie hier ihr Statement zur Landtagswahl.

Aysel Osmanoglu, Vorständin bei der sozial-ökologischen* GLS Gemeinschaftsbank in Bochum:

"Der Wahlsieg einer rechtsextremistischen Partei in Sachsen-Anhalt bringt fundamentale Errungenschaften unserer Gesellschaft und potentiell die Demokratie selbst in Gefahr.

Eine AfD-geführte Landesregierung würde viele derer unter Druck setzen, die wir als Bank der Zivilgesellschaft zu unseren Kund*innen zählen. Die freie und vielfältige Gesellschaft ist das Fundament für ein gutes Leben und eine zukunftsfähige Wirtschaft.

Rechtsextreme Positionen sollen sich nicht weiter normalisieren. Das ist eine Aufgabe für alle, die unsere demokratischen Werte teilen. Als Bankerin - aber auch als Mensch, Mutter und Optimistin - möchte ich mich für das stark machen, was eine lebenswerte Zukunft möglich macht. Eine Zukunft, die alle Menschen, Menschlichkeit und die plantaren Grenzen einschließt. Jede und jeder hat jeden Tag die Wahl, sein Umfeld und die Gesellschaft zu gestalten."

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