  • 07.09.2026, 07:00:36
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Zwei österreichische Ballettpremieren eröffnen die neue Saison in Wien

Das Astana Ballet Theatre präsentiert im Oktober "Blind Forgiveness" und "Two Carpets" in der Wiener Stadthalle.

BLIND FRGIVENESS
Wien (OTS) - 

Wien – Zwei österreichische Ballettpremieren sind im Oktober in der Wiener Stadthalle zu erleben: „Blind Forgiveness" und „Two Carpets" werden am 5., 7. und 8. Oktober 2026 in der Halle F präsentiert.
Am 5. Oktober eröffnet „Blind Forgiveness" – ein Werk über menschliche Verletzlichkeit und die Frage nach Vergebung.
Am 7. und 8. Oktober folgt „Two Carpets", eine Geschichte über Liebe, Trennung und Wiederbegegnung, in der Wien eine besondere Rolle spielt. Graham Watts nannte es „eines der besten neuen narrativen Ballette, die ich je gesehen habe". Mit rund 200 Kostümen, über 100 Mitwirkenden und Schülerinnen und Schülern der Astana Ballet Academy ist es zugleich ein Familienstück – erstmals in Österreich zu sehen.

Blind Forgiveness - Rock Ballet

Den Auftakt bildet am 5. Oktober „Blind Forgiveness". 
Die Produktion erzählt von menschlicher Verletzlichkeit,
inneren Konflikten und der Frage nach Vergebung.

Datum: 05.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Stadthalle
Roland-Rainer-Platz 1
1150 Wien
Österreich

URL: https://www.stadthalle.com/de/events/alle-events/51446/Blind-Forgiveness

Two Carpets

Am 7. und 8. Oktober folgt „Two Carpets" – eine Produktion, 
in der Wien eine besondere Rolle spielt. Zwei unterschiedliche 
Welten und Lebenswege begegnen einander in einer Geschichte.

Datum: 07.10.2026, 19:30 Uhr - 08.10.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Wiener Stadthalle
Roland-Rainer-Platz 1
1150 Wien
Österreich

URL: https://www.stadthalle.com/de/events/alle-events/51448/Two-Carpets

Astana Ballet Theater in der Wiener Stadthalle

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[Montag, 05.10.2026, 19:30]
[Mittwoch, 07.10.2026, 19:30]
[Donnerstag, 08.10.2026, 19:30]

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