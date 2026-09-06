FPÖ – Kickl: „Historischer AfD-Sieg in Sachsen-Anhalt ist Anfang vom Ende der Brandmauer der Systemparteien!“

Wien (OTS) -

Als ein „demokratisches Machtwort des Souveräns, das weit über Deutschland hinaus zu spüren ist“, bezeichnete heute FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl den großartigen Sieg der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Er gratulierte der AfD und ihrem Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund zu diesem historischen Erfolg. „Die Wähler haben heute nicht nur die AfD gewählt, sondern vor allem auch die versammelte Front der Systemparteien abgewählt. Sie haben an der Wahlurne jene undemokratische Brandmauer eingerissen, die abgehobene Eliten gegen die einzige patriotische Kraft und damit gegen den Willen der eigenen Bevölkerung errichtet haben. Das ist gelebte Demokratie“, so Kickl.

Dieses Wahlergebnis sei ein unübersehbares Fanal für einen patriotischen Systemwechsel. Die Menschen hätten genug von einer Politik, die ihre Sorgen und Nöte ignoriere und stattdessen eine ideologiegetriebene Agenda gegen sie verfolge. „Mit dem heutigen Tag weht wieder der starke Wind der Freiheit von 1989 durch Deutschland. Die Menschen holen sich ihr Land und ihre Heimat zurück! Was wir heute in Deutschland erleben, ist dieselbe unaufhaltsame Dynamik, die auch in Österreich die patriotische Wende vorantreibt. Das abgehobene System der Eliten bröckelt an allen Ecken und Enden, weil die Bürger es nicht mehr länger ertragen wollen“, erklärte der FPÖ-Bundesparteiobmann.

Der Wunsch der Bevölkerung nach echter Veränderung und einem Ende der Bevormundung durch eine abgehobene Politikerkaste wachse von Tag zu Tag. „Und mit ihm wächst das Vertrauen in jene politischen Kräfte, die als einzige glaubwürdig an der Seite der Bürger stehen. Die patriotische Wende in Deutschland, getragen von den Bürgern, nimmt mit der AfD immer mehr an Fahrt auf und wird letztlich mit einer Bundeskanzlerin Alice Weidel ihren endgültigen Durchbruch erzielen“, zeigte sich Kickl überzeugt.

Abschließend zog der freiheitliche Bundesparteiobmann eine Parallele zu Österreich: „So wie heute in Deutschland die unselige Brandmauer der Ausgrenzung von den Wählern eine Abfuhr erhalten hat, so wird auch die ‚Verlierer-Ampel‘ als ihr österreichisches Pendant spätestens bei der nächsten Wahl von den Wählern ins politische Abseits befördert werden. Die Zeit der Patrioten und des Systemwechsels ist gekommen!“