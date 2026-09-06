- 06.09.2026, 12:45:02
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- OTS0015
Termine am 7. September 2026 in der Rathauskorrespondenz
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- 09.00 Uhr, Fototermin „Schulstart in Wien“ mit Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs und Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (2., GTVS Darwingasse, Darwingasse 14)
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