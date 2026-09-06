- 06.09.2026, 12:38:32
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Reminder: AVISO: Präsentation der ersten Zivilschutz-App Europas
Mit Innenminister Karner, Zivilschutzverband-Präsident Hanger und Gruppenleiter Schnakl am 7. September 2026, 10 Uhr, Innenministerium
Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren Innenminister Gerhard Karner, Andreas Hanger, Präsident des Österreichischen Zivilschutzverbandes, und der für Krisenmanagement zuständige Gruppenleiter im Innenministerium, Reinhard Schnakl, die erste App Europas, die Gefahreninformation, personalisierte Vorsorgeempfehlungen und Echtzeit-Warnmeldungen auf einer zentralen Plattform vereint.
Wann: 7. September 2026, 10 Uhr
Wo: Bundesministerium für Inneres (BMI), Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/4mbtdep2
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Harald Sörös, BA MA
Telefon: +43 1 53126 901133
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at
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