- 06.09.2026, 11:04:32
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Einladung:PK Wiener Volkspartei:„Hauptstadt der Leistung statt Sozialhilfemagnet: Mindestsicherung reformieren, Deutschförderung ausbauen“
Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:
„Hauptstadt der Leistung statt Sozialhilfemagnet: Mindestsicherung reformieren, Deutschförderung ausbauen“
SPÖ und Neos geben in Wien rd. 1 Mrd. Euro für die Mindestsicherung aus, während gleichzeitig an den Schulen und Kindergärten die Herausforderungen immer größer werden. Die Wiener Volkspartei will hier die politischen Prioritäten neu setzen: weniger falsche Anreize, Leistung fördern und deutlich mehr Deutschförderung.
Teilnehmer:
· Landesparteiobmann Markus Figl
· Klubobmann Harald Zierfuß
Datum: Dienstag, 8. September 2026
Ort: Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal Erdgeschoss, 1010 Wien
Zeit: 09:30 Uhr
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].
Rückfragen & Kontakt
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Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at
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