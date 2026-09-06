Einladung:PK Wiener Volkspartei:„Hauptstadt der Leistung statt Sozialhilfemagnet: Mindestsicherung reformieren, Deutschförderung ausbauen“

Wien (OTS) -

Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Onlineredaktionen herzlich ein zur Pressekonferenz der Wiener Volkspartei zum Thema:

„Hauptstadt der Leistung statt Sozialhilfemagnet: Mindestsicherung reformieren, Deutschförderung ausbauen“

SPÖ und Neos geben in Wien rd. 1 Mrd. Euro für die Mindestsicherung aus, während gleichzeitig an den Schulen und Kindergärten die Herausforderungen immer größer werden. Die Wiener Volkspartei will hier die politischen Prioritäten neu setzen: weniger falsche Anreize, Leistung fördern und deutlich mehr Deutschförderung.

Teilnehmer:

· Landesparteiobmann Markus Figl

· Klubobmann Harald Zierfuß

Datum: Dienstag, 8. September 2026

Ort: Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal Erdgeschoss, 1010 Wien

Zeit: 09:30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].