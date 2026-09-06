Musikverein Mauer-Öhling feierte seinen 100. Geburtstag mit einem Weltrekord

St. Pölten (OTS) -

Gemeinsam mit zahlreichen Ehrengästen feierte der Musikverein Mauer-Öhling am gestrigen Samstagnachmittag sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Höhepunkt des Festes war ein Weltrekordversuch, bei dem die 19 teilnehmenden Musikkapellen mit über 700 Musikantinnen und Musikanten die bislang größte „Große Wende“ der Marschmusik bildeten.

Erste Gratulantin anlässlich des Jubiläums und des Weltrekords war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die betonte: „Mit mehr als 500 Blasmusikkapellen und über 25.000 aktiven Musikerinnen und Musikern leistet die Blasmusik in unseren Städten und Gemeinden einen wichtigen Beitrag für die hohe Lebensqualität in Niederösterreich. Unsere Kapellen stehen für Tradition, Brauchtum und ein starkes Miteinander, sie stiften Identität und Heimatverbundenheit und bringen Menschen und Generationen zusammen. Blasmusik hat bei uns Tradition und vor allem auch Zukunft.“

Die Blasmusik und die vielen Vereine würden im Bundesland einen ganz besonders hohen Stellenwert einnehmen, denn das aktive Vereinsleben mache unser Land noch lebens- und liebenswerter und fördere den Zusammenhalt, führte sie aus. „Die größte Herausforderung für unsere Vereine ist es heute, Menschen zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und sich über viele Jahre zu engagieren“, stellte Mikl-Leitner fest. Sie unterstrich aber: „Bei uns in Niederösterreich gelingt es gerade in der Blasmusik besonders gut, junge Menschen zu begeistern.“ Rund die Hälfte der Mitglieder sei jünger als 30 Jahre.

Bürgermeister Christian Haberhauer von der Stadt Amstetten gratulierte dem Musikverein zum besonderen Jubiläum und sagte: „Der Musikverein Mauer-Öhling ist mit seinen großartigen Musikerinnen und Musikern gut in der Region verankert und ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in unserem Bezirk. Dieser Weltrekord zeigt, mit wie viel Begeisterung hier gearbeitet wird.“

Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer von der Marktgemeinde Oed-Oehling betonte die Bedeutung des Vereins für die örtliche Gemeinschaft: „Der Musikverein Mauer-Öhling verbindet seit hundert Jahren Menschen aus Mauer und Öhling und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft.“

Zu Wort kamen unter anderem auch Kapellmeister Lukas Siegl und Obmann Thomas Führicht. Der Musikverein Mauer-Öhling wurde 1926 gegründet und zählt heute rund 50 aktive Mitglieder. Der Verein engagiert sich neben zahlreichen musikalischen Auftritten auch in der Nachwuchsarbeit und ist damit seit Jahrzehnten ein fixer Bestandteil des kulturellen Lebens in der Region. Das Jubiläumsfest fand am Fußballplatz in Mauer statt. Eingeladen waren sowohl ganze Musikkapellen als auch zusammengestellte „Mixtkapellen“.