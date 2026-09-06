Morgan Freeman und Luftfahrt-Elite zu Gast am Wolfgangsee

St. Wolfgang im Salzkammergut (OTS) -

Zum 5. Jubiläum versammelten sich Größen aus Luft- und Raumfahrt, Wirtschaft und Gesellschaft im Eventresort am Wolfgangsee, um die Verleihung der „Academy Awards of Aviation“ bei der scalaria Living Legends of Aviation Europe zu feiern. Im Jubiläumsjahr wurden sechs Preisträger mit renommierten Awards ausgezeichnet, fünf weitere Persönlichkeiten in die Hall of Fame aufgenommen. Hollywood-Star Morgan Freeman kehrte nach 2022 zum zweiten Mal an den Wolfgangsee zurück und überreichte zusammen mit Schauspielerin Annabelle Mandeng im Rahmen der abendlichen Gala die Auszeichnungen. Für spektakuläre Bilder über dem Wolfgangsee sorgten bei der Flugshow unter anderem The Flying Bulls, Red Bull Blanix, Weltrekordhalter Dario Costa, das Red Bull Skydive Team, das Österreichische Bundesheer und die Flugpolizei. Zuvor diskutierten internationale Experten aus Industrie und Technologie in der Science Lounge darüber, wie neue Mobilitätskonzepte, innovative Luftfahrzeuge und europäische Raumfahrttechnologien das Fliegen der Zukunft verändern könnten.

Die Welt zu Gast am Wolfgangsee

Die Living Legends of Aviation Awards haben sich auch in Europa zu einem der bedeutendsten Treffpunkte der internationalen Aviation- und Aerospace-Branche entwickelt. Bei spätsommerlichem und anfangs noch wechselhaftem Wetter füllte sich am Samstagnachmittag der Red Carpet am scalaria Beach.

Im Mittelpunkt standen Hollywood-Star und Gastgeber Morgan Freeman, der gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Dr. Linda Keena erschien. Unter den Gästen und Preisträgern wurden zudem Austrian Airlines CEO Annette Mann, Tatort-Schauspieler Malick Bauer, Schauspieler und Stuntman Aristo Luis, The Flying Bulls CEO Eskil Amdal, Living Legends of Aviation Executive Director Stacy Elsner und Organisator Justin Lips, Gerfried Promberger, Kommandant der Österreichischen Luftstreitkräfte, Shane Lundgren, New York Explorers Club, Living Legend of Aviation Iren Dornier, Cyrus Brantenberg von Hellenic Seaplanes, Rennrodler Max Langenhan, und “Jet Pack Man” Issa Kalfon gesichtet.

Auszeichnungen im Rahmen der Award-Gala

Zu den Preisträgern 2026 zählte Éric Trappier, Chairman und CEO von Dassault Aviation, der mit dem Kenn Ricci Lifetime Aviation Entrepreneur Award ausgezeichnet wurde. Der Lifetime Aviation Industry Leader Award ging an Jérémie Caillet, President von Jet Aviation. Daniel Metzler, CEO und Mitgründer von Isar Aerospace, erhielt den Eren Ozmen Entrepreneur of the Year Award. Eine außergewöhnliche fliegerische Leistung steht hinter dem Elling Halvorson Vertical Flight Award für Didier Delsalle. Der ehemalige Chef-Testpilot von Airbus Helicopters ist bis heute der einzige Mensch, dem es gelang, einen Hubschrauber auf dem Mount Everest zu landen. Mit dem Freedom of Flight Award wurden Marco Waltenspiel und Marco Fürst vom Red Bull Skydive Team ausgezeichnet. Die beiden schrieben Luftfahrtgeschichte, als sie als weltweit Erste im Wingsuit durch die Tower Bridge in London flogen.

Fünf weitere Persönlichkeiten wurden in die Hall of Fame aufgenommen und dürfen sich nun „Living Legends of Aviation“ nennen: ESA-Astronaut Thomas Pesquet, der bereits zwei Langzeitmissionen auf der Internationalen Raumstation ISS absolvierte, der slowakische Konstrukteur Prof. Štefan Klein, dessen AirCar als erstes Flugauto eine Lufttüchtigkeitszulassung erhielt, Hans Jürgen Ostler, Gründer von HTM Helicopter Travel Munich, sowie mit Raimund Riedmann und Siegfried „Blacky“ Schwarz zwei Pilotenlegenden aus den Reihen von The Flying Bulls.

Flugshow von The Flying Bulls, der Flugpolizei und des Bundesheers

Bei der Flugshow „Flying Emotions“ und „Flying Opera“ wurde der Himmel über dem Salzkammergut zur Bühne für Flugkunst und Musik. Weltrekordhalter Dario Costa zeigte mit seiner Edge 540, warum er zu den Besten der Besten seiner Zunft gehört, The Flying Bulls präsentierten historische Luftfahrzeuge wie die Grumman F8F-2 Bearcat, die Lockheed P-38 “Lightning” oder den kunstflugtauglichen Hubschrauber BO-105. Peter Salzmann, Marco Füst und Marco Waltenspiel zeigten einen gemeinsam-durchgeführten Skidive mit Wingsuit-Foil und zwei Wingsuits. Das Österreichische Bundesheer war mit seinem neuen Leonardo AW169M ebenso vertreten wie die Flugpolizei, die gemeinsam mit der COBRA Einsatzsimulationen vorführen. Bereits tagsüber informierten Bundesheer und Flugpolizei im Public-Viewing-Bereich an der Seepromenade über die Pilotenausbildung.

Erwin Schrott, Rolf Stahlhofen und Andrew Roachford live

Für eine musikalische Weltpremiere sorgte Bassbariton Erwin Schrott, der zur Flugshow am Wolfgangsee auftrat. Gemeinsam mit dem Ensemble The Big Island Orchestra unter der Leitung von Martin Gellner präsentierte er ausgewählte Songs aus seinem Classical-Crossover-Album „Havanna Nocturna“ und verband damit Oper, orchestrale Musik und Flugkunst zu einem außergewöhnlichen Gesamterlebnis. Weitere Künstler des Abends waren Rolf Stahlhofen, Gründungsmitglied der Söhne Mannheims, Andrew Roachford und Tim Howar, beide Frontmänner von Mike + The Mechanics.

Science Lounge: Wo die Zukunft des Fliegens beginnt

Airbus Helicopters präsentierte den neuen Hochgeschwindigkeitshubschrauber „RACER“, FACC stellte gemeinsam mit Embraer das vollelektrische eVTOL „EVE“ von Eve Air Mobility vor. Die Rocket Factory Augsburg zeigte ihren Ansatz, Raketentriebwerke künftig nach Prinzipien einer industriellen Serienfertigung herzustellen und damit europäische Satellitenstarts wirtschaftlicher zu machen.

Auch mehrere der Technologien konnten vor Ort unmittelbar erlebt werden: vom eVTOL-„EVE“-Simulator über die AVILUS-Rettungsdrohne „GRILLE“ bis hin zu einem Original-Mock-up eines Raketentriebwerks der Rocket Factory Augsburg und einem Modell des AirCar.

Auf dem Podium, unter der Moderation von Annabelle Mandeng: Robert Machtlinger von FACC, Johannes Plaum von Airbus Helicopters, Dr. Stefan Brieschenk von Rocket Factory Augsburg, Daniel Dollinger von AVILUS sowie Stefan Klein und Anton Zajac von Klein Vision.