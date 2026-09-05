- 05.09.2026, 21:20:02
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Staatssekretär Sepp Schellhorn zum Tod von Erni Mangold
Staatssekretär Sepp Schellhorn: “Ich habe Erni Mangold geliebt - ihren Humor, ihre gespielte Bissigkeit und ihren Mut, sich einzumischen. Gesellschaftspolitisch ist sie immer für die nächste Generation eingetreten: für Bildung und Generationengerechtigkeit. Österreich wird noch lange spüren, was für eine couragierte Stimme mit ihr von uns gegangen ist. Eine große Schauspielerin und eine große Österreicherin.”
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