  • 05.09.2026, 19:21:32
  • /
  • OTS0034

Gemeinsame Erklärung der zehn islamischen Kultusgemeinden zur Aussage von Bundesministerin Claudia Bauer

Wien (OTS) - 

Die zehn islamischen Kultusgemeinden unter dem Dach der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) weisen die Aussage von Bundesministerin Claudia Bauer, es sei „nicht auszuschließen“, dass ein Verbot des sog. „politischen Islam“ Auswirkungen auf die IGGÖ hätte, entschieden zurück.

Wir stellen uns geschlossen hinter die IGGÖ und ihre Stellungnahme. Die IGGÖ und ihre Kultusgemeinden sind gesetzlich anerkannte Körperschaften öffentlichen Rechts. Ihre Strukturen unterliegen dem Islamgesetz 2015 sowie der staatlichen Aufsicht. Wenn konkrete Verstöße oder Gefahren vorliegen, stehen den zuständigen Behörden rechtsstaatliche Mittel und Verfahren zur Verfügung.

Pauschale Verdächtigungen gegen die Strukturen der islamischen Glaubensgemeinschaft weisen wir daher zurück. Wer von einer angeblichen Radikalisierung spricht, muss konkrete Fakten und überprüfbare Fälle benennen. Eine gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaft, die die offizielle Vertretung der Musliminnen und Muslime in Österreich ist, ohne konkrete Belege in die Nähe eines Verbots zu rücken, wird dem Anspruch eines Rechtsstaates nicht gerecht.

Gleichzeitig bekennen wir uns klar zum gemeinsamen Kampf gegen Extremismus und Radikalisierung. Unsere Kultusgemeinden mit über 300 Moscheen österreichweit arbeiten mit staatlichen Stellen zusammen und leisten seit Jahren einen aktiven Beitrag zu Prävention, Imame-Fortbildung und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Wir stehen zur Verfassung, zum Rechtsstaat und zu einem sachlichen Dialog. Aber wir erwarten denselben Respekt auch gegenüber der gesetzlich anerkannten islamischen Glaubensgemeinschaft. Die zehn islamischen Kultusgemeinden stehen geschlossen hinter der IGGÖ.

Unterzeichnende Kultusgemeinden:

1. Albanische Kultusgemeinde

2. Arabische Kultusgemeinde

3. Asiatische Kultusgemeinde

4. Bosniakische Kultusgemeinde

5. Kultusgemeinde der Islamischen Sufi-Gemeinschaft

6. Kultusgemeinde Hilal

7. Kultusgemeinde Islamische Föderation

8. Kultusgemeinde Multikultureller Moscheeeinrichtungen

9. Kultusgemeinde Union der Islamischen Kulturzentren

10. Türkisch-Muslimische Kultusgemeinde

Rückfragen & Kontakt

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)
Telefon: 01/526 31 22
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.derislam.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ISL

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)

Rückfragen & Kontakt

Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ)
Telefon: 01/526 31 22
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.derislam.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright