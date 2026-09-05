Bauernbund gratuliert August Wöginger zur Wiederwahl als ÖAAB-Bundesobmann

Wien (OTS) -

Beim 29. ordentlichen Bundestag des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB) in der Mostviertelhalle in der Stadt Haag in Niederösterreich wurde ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger heute mit 95,9 Prozent als Bundesobmann wiedergewählt.

„Ich gratuliere August Wöginger sehr herzlich zu seiner Wiederwahl als Bundesobmann des ÖAAB. Das Ergebnis ist ein starkes Vertrauensvotum und bestätigt seinen langjährigen Einsatz für die arbeitenden Menschen in unserem Land. Unsere Bäuerinnen und Bauern übernehmen jeden Tag Verantwortung, sichern die Versorgung Österreichs und schaffen Wohlstand in den Regionen. Dafür brauchen sie verlässliche politische Partner. August Wöginger ist ein solcher Partner. Ich wünsche ihm und seinem Team alles Gute für die kommenden Aufgaben und freue mich auf die weiterhin enge Zusammenarbeit“, betont Bauernbund-Präsident Abg.z.NR DI Georg Strasser.

Ökosoziale Marktwirtschaft verbindet ÖAAB und Bauernbund

Bei seinen Forderungen für die kommenden Jahre bekannte sich Wöginger klar zur Ökosozialen Marktwirtschaft. Sie verbindet wirtschaftliche Stärke und Leistung mit sozialer Sicherheit und der Verantwortung für Umwelt und natürliche Ressourcen. Damit steht sie für ein gemeinsames Grundverständnis von ÖAAB und Bauernbund.

„Wer Gust heute in der Mostviertelhalle erlebt hat, kann bestätigen, dass er der Richtige für diese Aufgabe ist. Er steht für Handschlagqualität und ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für unsere Bauernfamilien. Sein klares Bekenntnis zur Ökosozialen Marktwirtschaft zeigt, was den ÖAAB und den Bauernbund verbindet. Ich gratuliere ihm und seinem Team sehr herzlich zur Wiederwahl und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärt Bauernbund-Direktorin Mag. Corinna Weisl abschließend.