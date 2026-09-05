ÖVP-Senioren: Korosec gratuliert August Wöginger zur Wiederwahl als ÖAAB-Bundesobmann

Wien (OTS) -

Ingrid Korosec, Präsidentin der ÖVP Senioren, gratuliert August Wöginger herzlich zu seinem hervorragenden Ergebnis bei der Wiederwahl als Bundesobmann des Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (ÖAAB): „Dieses Vertrauen ist eine Anerkennung seiner langjährigen politischen Arbeit, seiner großen Erfahrung und seines konsequenten Einsatzes für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er ist eine verlässliche Stimme für sie.“

Gerade in einer Zeit großer Veränderungen in der Arbeitswelt sei eine starke Interessenvertretung wichtig, die den Menschen in den Mittelpunkt stelle und gleichzeitig den Blick auf die Zukunft richte, sagt Korosec: „August Wöginger ist ein erfahrener und engagierter Sozialpolitiker. Er weiß, was die Menschen beschäftigt und setzt sich mit Nachdruck für Lösungen ein.“

Korosec wünscht Wöginger und seinem Team weiterhin viel Kraft und Erfolg bei der Bewältigung ihrer Aufgaben.